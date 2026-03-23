パソナ　企業の健康経営を支援するプラットフォーム『Wellness(ウェルネス) Cloud(クラウド)』3月23日提供開始

株式会社パソナグループ



株式会社パソナ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 中尾慎太郎)は、ドクターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役兼CEO 柳川貴雄）と連携し、社員の健康関連データを一元管理・可視化し、 健康課題に応じた最適な健康施策の立案・実行を支援する法人向け健康経営支援プラットフォーム『Wellness Cloud（ウェルネス クラウド）』の提供を3月23日（月）より開始いたします。

近年、社員の心身の不調は、生産性の低下や離職等につながり、企業の経済損失を招く重要な経営課題となっています。そのような中、健康診断の受診率向上やメンタルヘルス対策、長時間労働の是正など、各社で「健康経営」に向けた取り組みが広がりをみせる一方で、施策ごとに管理が分断され、効果を定量的に把握しづらいことや、予防から受診・治療支援まで一貫したサポ―トが設計しにくいなどの課題があります。

パソナはこれまで、経済産業省が推進する健康経営優良法人認定制度「ホワイト500」や「ブライト500」の取得支援をはじめ、企業の健康経営を伴走型で支援してまいりました。

そしてこの度、デジタルヘルス領域のサービス開発・提供を行うドクターズと連携し、法人向け健康経営支援プラットフォーム『Wellness Cloud』の提供を開始します。

本プラットフォームでは、従業員の健康診断結果や、労働時間等の情報を一元管理すると共に、従業員が定期的に回答する問診（サーベイ）の結果を組み合わせることで、管理者が、組織別の健康リスクやプレゼンティーズム※等による経済損失額の閲覧が可能になると共に、パフォーマンス阻害要因の分析等も行いやすくなります。

さらに今後は、本プラットフォームと連携するヘルスケアサービスを拡大し、各企業の健康課題に応じて最適なサービスを組み合わせることで、効果的な健康経営施策の実施を支援していきます。また、健康経営優良法人の認定取得や従業員のワークエンゲージメント向上にも貢献してまいります。

パソナは本取り組みを通じて、日本企業の健康経営推進に寄与するとともに、誰もがイキイキと活躍できる社会の実現を目指してまいります。

※プレゼンティーズム：体調不良や心身の不調で出勤するも生産性が低下している状態

■ パソナ 健康経営支援プラットフォーム『Wellness Cloud』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16751/table/2188_1_1d8aa1eabf2c1c33c60b0c78698d7c12.jpg?v=202603241251 ]『Wellness Cloud』画面イメージ