郷ひろみ、近藤真彦、綾小路翔らが集結！町田啓太は10号連続表紙へ。『AERA STYLE MAGAZINE』vol.60が発売！

株式会社朝日新聞出版

大人の男性に向けたファッション＆ライフスタイル誌『AERA STYLE MAGAZINE（アエラスタイルマガジン）』vol.60（定価1200円）が、2026年3月23日（月）に発売。

今号は、長きにわたり第一線を走り続ける郷 ひろみ、近藤真彦、そして独自の存在感で人気を誇る綾小路 翔らが登場。それぞれの言葉とクール＆ファニーな佇まいから、成熟した男の現在地を浮かび上がらせます。

町田啓太は、10号連続で表紙出演。台北と台中、そして長崎でのファッションシューティングは必見。俳優活動15年の足跡と“これから”を語ったインタビューにもご注目ください。

ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7H8SGBY

※※※以下、3月23日（月）発売 アエラスタイルマガジンvol.60［2026春夏号］誌面より発言の一部を抜粋※※※

【郷ひろみインタビュー記事より抜粋】

40代をどう生きたかで50代は決まり、60代もまたそれまでの生き方で決まる。結局は、どの時点でもいまを一生懸命生きることが大事だということです。何かを吸収しようと思ったら、飛び込んでいかなきゃいけない。（中略）いまも、決して満足しているわけじゃないんです。だから新しい挑戦ができる。僕が郷 ひろみでいる限り、歌っている限り、パフォーマンスをしている限りは、永遠にその欲する気持ちを持っていたい。甘んじることなくチャレンジを続けていくということです。

【町田啓太インタビュー記事より抜粋】

想像もしないことが次々と起こる。それがこの仕事の楽しみなんです。それは起こそうと思って起こせるものではないけど、一生懸命やっていたら、あるとき視野がパコーンと広がることもあるんだな、と。まだ15年だけですが、やってきたことはそんなに間違っていなかったんだとも改めて思います。それは大事にしつつ、でも、現状維持は停滞だと思うので、さらにブラッシュアップして、こっちに進むべきと思ったら切り替えて挑戦していく。（中略）いまは楽しみで仕方ないんです。

＜アエラ＞スタイルマガジン vol.60［26年春夏号］の概要＞

■表紙の人 町田啓太

■大特集：Beauty in Motion 美しいクルマと旅。

■寛一郎、悠久を想う海辺。

■水上恒司と眼鏡。

■GO! GO!! 郷ひろみ!!!

■綾小路 翔と“昭和”なスナック散歩。

■星野リゾート・星野佳路の現在地。

■新政酒造・佐藤祐輔、必然を醸す。

■マッチと町中華。

…etc.

アエラスタイルマガジンvol.60

発売日：2026年3月23日（月）

定価：1200円（税込）

A4判 無線綴じ

https://publications.asahi.com/product/25899.html

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7H8SGBY