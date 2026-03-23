『勝利の女神:NIKKE』より、パブミラー、レイヤードグラフ、スケートボードデッキが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『勝利の女神:NIKKE』は壮大な世界観とユニークで魅力的なキャラクター達が織りなすタクティカルバトルを、ハイクオリティなグラフィックで魅せるガンガールRPG。

本作より新商品が登場します。

公式Xアカウントフォロワー数、100万人突破記念！メモリアルに相応しい特別な仕上がりの3アイテムが発売決定です！

美麗イラストを様々な形で、自由にお楽しみください。

こちらの商品の受注期間は2026年2月27日～4月1日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r101292_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

美麗なカラーイラストとガラス製のミラーのコントラストが美しい商品。

お部屋に優しく馴染む木枠で、オシャレなインテリアとしてもご満足いただける逸品です！

【商品名】パブミラー（全6種）

【価格】各13,200円（税込）

キャラクターが印刷されたアクリルパネルと、背景のキャンバス地を組み合わせることで奥行きを感じる、立体的に表現したアート商品。

飾るだけでお部屋を華やかに彩ります。

【商品名】レイヤードグラフ（全6種）

【価格】各27,500円（税込）

スポーツ用としてだけではない！

壁にかけたり、市販の脚でローテーブルやスツールとしてもお楽しみいただける、存在感の光る逸品です。

【商品名】スケートボードデッキ（全4種）

【価格】各16,500円（税込）

【受注期間】

2026年2月27日～2026年4月1日

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)2022-2026 PROXIMA BETA PTE.LTD.ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2022-2026 SHIFT UP CORP.ALL RIGHTS RESERVED.

■『勝利の女神:NIKKE』公式サイト：https://nikke-jp.com/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。