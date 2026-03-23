「ABEMA de J SPORTS」をお得に視聴可能な「年間プラン」「学割プラン」を提供開始！3月23日（月）より期間限定で年間プランが月額2,000円相当となる割引キャンペーンを実施

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月23日（月）より、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」をよりお得に視聴できる「年間一括プラン」「年間月々払いプラン」、および学生向けの「学割年間月々払いプラン」の提供を開始することをお知らせいたします。

今回、「ABEMA de J SPORTS」では、既存の月額2,840円のプランに加え、さらにお得にご利用いただける年額26,000円（実質、月額2,166円）の「年間一括プラン」、12ヶ月継続必須となる月額2,380円の「年間月々払いプラン」、そして学生の方を対象（※）とした12ヶ月継続必須となる月額1,440円の「学割年間月々払いプラン」の3種類を新たに追加いたします。さらに、新プランの提供開始を記念して、3月23日（月）から4月9日（木）までの期間限定で、「年間一括プラン」が通常26,000円のところ2,000円割引となる24,000円（実質、月額2,000円）でご加入いただけるキャンペーンを実施いたします。

また、「ABEMA de J SPORTS」では、広島東洋カープのホーム全試合をはじめ、横浜DeNAベイスターズのホーム全試合、中日ドラゴンズのホーム一部試合（年間計204試合）を生中継でお届けいたします。今回の割引キャンペーン期間中には、「広島 vs 中日」（3月27日～3月29日）、「広島 vs 阪神」（4月3日～4月5日）、「広島 vs 巨人」（4月7日～4月9日）のホームゲームの中継も予定されており、新プランでお得に熱戦をお楽しみいただけます。

「ABEMA」ではいつでもどこでも繋がる社会インフラを目指す“新しい未来のテレビ”として、今後もこのようなパートナーとの連携によるスポーツコンテンツの拡充や新しいプランの提供などを進めていき、素晴らしい視聴体験を通じて、日本のみなさまに国内外のスポーツの魅力を届けることでスポーツ産業のさらなる発展に貢献してまいります。

※学割年間月々プランは、高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生が対象となります。

■年間プラン発売記念キャンペーン概要

キャンペーン期間：2026年3月23日（月）12:00～2026年4月9日（木）23:59

キャンペーン価格：24,000円/年（実質、月額2,000円） ※通常価格：26,000円/年

■「ABEMA de J SPORTS」公式WEBサイト

URL：https://abema.tv/subscription/lp/40cd0e3c-917c-4fe8-bc2c-d7554eb24ecb

・主な視聴可能コンテンツ

プロ野球（広島・横浜DeNAのホーム全試合、中日のホーム一部試合）/大同生命SV.LEAGUE /ジャパンラグビー リーグワン/ツール・ド・フランス他

・料金

月額プラン（通常）：2,840円/月

年間一括プラン：26,000円/年（実質、月額2,166円）

※3月23日（月）～2026年4月9日（木）はキャンペーン価格24,000円/年（実質、月額2,000円）

年間月々払いプラン：2,380円/月 ※12ヶ月継続必須

学割年間月々払いプラン：1,440円/月 ※12ヶ月継続必須

※月々払いプランはABEMA公式WEBサイトからの登録限定のプランとなります。

※「年間月々払いプラン」は、月額2,380円にて分割支払い（12回）となります。

※「学割年間月々払いプラン」は、月額1,440円にて分割支払い（12回）となります。

※「学割年間月々払いプラン」は高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生が対象となります。

※配信するコンテンツの内容や、配信日時は予告なく変更になる可能性がございます。

■「ABEMA de J SPORTS」広島東洋カープ特集ページ

URL：https://abema.tv/video/genre/sports/baseball/carp

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※サービス名称の表記にご注意ください。（NG表記：「Ameba」、「Abema」）