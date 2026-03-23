TVアニメ「ひぐらしのなく頃に 卒」の限定グッズが当たる！ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』販売開始！

株式会社ディ・テクノ

株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原高明）は

2026年3月23日(月) より、

「ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』」の販売を開始いたしました。

TVアニメ「ひぐらしのなく頃に 卒」よりWEBくじシリーズ第11弾となる、

「ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』」が登場です。

今回はスイーツ×メイドをテーマに、

キャラクターデザインの渡辺明夫先生による全6キャラクターの描き下ろしとなっております。



描き下ろしイラストが大きいサイズで楽しめる特大タペストリー、

ビッグサイズのダイカットビジュアルボード、

ペットボトルのフタに飾って楽しめるフタのるマスコットなど

豪華グッズラインナップ満載。

また、ラストWIN賞では約30cmの特大アクリルスタンドをラインナップ。

ぜひお楽しみください。



■賞品ラインナップ

［A賞］特大タペストリー (全6種)

［B賞］ビジュアルボード (全6種)

［C賞］アクリルスタンド (全6種)

［D賞］フタのるマスコット (全6種)

［E賞］木製コースター(全6種)

［F賞］A4アートボード (全6種)

［G賞］缶バッジ (全6種)

[購入特典] ブロマイド (全6種)

一度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント

［ラストWIN賞］特大アクリルスタンド (全6種)

BOXのくじをすべて引き終えると必ずもらえる豪華特典。

［モアチャン！］くじ購入枚数がそのまま応募数に。

くじを購入されたお客様の中から抽選で5名様に「アクリルマルチスタンド」をプレゼント。

<全賞品画像>

※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。

■サービス詳細

・サービス名

ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』



・サービスサイトURL

https://web-kuji.jp/lotteries/higurasi_11



・WEBくじ公式Twitter

https://twitter.com/web_kuji

・販売価格

くじ１枚：770円（税込） ※1注文につき最大82枚まで

送料：初回のみ 770円（税込）

※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。

・販売期間

2026/3/23(月) 12:00 ～ 2026/5/11(月) 17:59まで

※販売期間は変更となる場合があります。

・支払い方法

クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ

・発送時期

2026年7月中旬～7月下旬

＜著作権表記＞

(C)2020竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会