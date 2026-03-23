TVアニメ「ひぐらしのなく頃に 卒」の限定グッズが当たる！ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』販売開始！

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株式会社ディ・テクノ

株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区　代表取締役社長：市原高明）は


2026年3月23日(月) より、


「ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』」の販売を開始いたしました。



TVアニメ「ひぐらしのなく頃に 卒」よりWEBくじシリーズ第11弾となる、


「ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』」が登場です。




今回はスイーツ×メイドをテーマに、


キャラクターデザインの渡辺明夫先生による全6キャラクターの描き下ろしとなっております。



描き下ろしイラストが大きいサイズで楽しめる特大タペストリー、


ビッグサイズのダイカットビジュアルボード、


ペットボトルのフタに飾って楽しめるフタのるマスコットなど


豪華グッズラインナップ満載。



また、ラストWIN賞では約30cmの特大アクリルスタンドをラインナップ。



ぜひお楽しみください。



■賞品ラインナップ


［A賞］特大タペストリー (全6種)




［B賞］ビジュアルボード (全6種)




［C賞］アクリルスタンド (全6種)




［D賞］フタのるマスコット (全6種)




［E賞］木製コースター(全6種)




［F賞］A4アートボード (全6種)




［G賞］缶バッジ (全6種)




[購入特典] ブロマイド (全6種)


一度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント




［ラストWIN賞］特大アクリルスタンド (全6種)


BOXのくじをすべて引き終えると必ずもらえる豪華特典。




［モアチャン！］くじ購入枚数がそのまま応募数に。


くじを購入されたお客様の中から抽選で5名様に「アクリルマルチスタンド」をプレゼント。




<全賞品画像>





※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。



■サービス詳細


・サービス名


ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』



・サービスサイトURL


https://web-kuji.jp/lotteries/higurasi_11



・WEBくじ公式Twitter


https://twitter.com/web_kuji



・販売価格


くじ１枚：770円（税込）　※1注文につき最大82枚まで


送料：初回のみ 770円（税込）


※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。



・販売期間


2026/3/23(月) 12:00 ～ 2026/5/11(月) 17:59まで


※販売期間は変更となる場合があります。



・支払い方法


クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ



・発送時期


2026年7月中旬～7月下旬



＜著作権表記＞


(C)2020竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会