TVアニメ「ひぐらしのなく頃に 卒」の限定グッズが当たる！ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』販売開始！
株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原高明）は
2026年3月23日(月) より、
「ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』」の販売を開始いたしました。
TVアニメ「ひぐらしのなく頃に 卒」よりWEBくじシリーズ第11弾となる、
「ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』」が登場です。
今回はスイーツ×メイドをテーマに、
キャラクターデザインの渡辺明夫先生による全6キャラクターの描き下ろしとなっております。
描き下ろしイラストが大きいサイズで楽しめる特大タペストリー、
ビッグサイズのダイカットビジュアルボード、
ペットボトルのフタに飾って楽しめるフタのるマスコットなど
豪華グッズラインナップ満載。
また、ラストWIN賞では約30cmの特大アクリルスタンドをラインナップ。
ぜひお楽しみください。
■賞品ラインナップ
［A賞］特大タペストリー (全6種)
［B賞］ビジュアルボード (全6種)
［C賞］アクリルスタンド (全6種)
［D賞］フタのるマスコット (全6種)
［E賞］木製コースター(全6種)
［F賞］A4アートボード (全6種)
［G賞］缶バッジ (全6種)
[購入特典] ブロマイド (全6種)
一度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント
［ラストWIN賞］特大アクリルスタンド (全6種)
BOXのくじをすべて引き終えると必ずもらえる豪華特典。
［モアチャン！］くじ購入枚数がそのまま応募数に。
くじを購入されたお客様の中から抽選で5名様に「アクリルマルチスタンド」をプレゼント。
<全賞品画像>
※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。
■サービス詳細
・サービス名
ひぐらしのなく頃に 卒 WEBくじ『Moe Moe(ハート)Cute Cafe』
・サービスサイトURL
https://web-kuji.jp/lotteries/higurasi_11
・WEBくじ公式Twitter
https://twitter.com/web_kuji
・販売価格
くじ１枚：770円（税込） ※1注文につき最大82枚まで
送料：初回のみ 770円（税込）
※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。
・販売期間
2026/3/23(月) 12:00 ～ 2026/5/11(月) 17:59まで
※販売期間は変更となる場合があります。
・支払い方法
クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ
・発送時期
2026年7月中旬～7月下旬
＜著作権表記＞
(C)2020竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会