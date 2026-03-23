コラボスが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

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株式会社デジタルプラス

株式会社コラボス（代表取締役社長：茂木 貴雄、東証グロース：証券コード 3908）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。



■今回のお取り組みについて




コラボスプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000032561.html



■デジタルフィンテック運営サービスについて


・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/


・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/


・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/



■株式会社デジタルプラス 会社概要


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/306_1_2e91c26cee0a2d85382fdaa6899c7ca8.jpg?v=202603240351 ]


■株式会社デジタルフィンテック 会社概要


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/306_2_5361b9cc0be71541a6f4e1b7176c9b26.jpg?v=202603240351 ]


【サービスに関するお問い合わせ先】


株式会社デジタルプラス　担当 石渡


TEL:03-5465-0695　Email:info@digital-plus.co.jp



【当リリースに関するお問い合わせ先】


株式会社デジタルプラス　PR担当 諸星


TEL:03-5465-0690　Email:pr@digital-plus.co.jp