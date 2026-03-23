ハマる人続出！？神出鬼没、謎の力士が「たぷっ」とおなかをのせてくる人気の絵本「たぷの里」。ファン待望のグッズが「TSUTAYAレイクタウン」ポップアップストアにて2026年3月26日より発売決定！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、ギャグマンガ家の藤岡拓太郎さんが描く子供から大人まで人気の絵本『たぷの里』（ナナロク社）のオリジナルグッズを、2026年３月26日(木)より埼玉県越谷市の「TSUTAYAレイクタウン」内の期間限定ショップにて発売いたします。



商品ラインナップは、アクリルスタンドやミニタオル、マルシェバッグ、ステンレスタンブラーなど日常づかいにピッタリのグッズを全13アイテム（※）ご用意いたしました。「たぷの里」のキャラクターや、作中に繰り返し登場する印象的な「たぷ」の文字をあしらったアイテムはどれも個性的でユーモアたっぷりな仕上がりです。

さらに「たぷの里 ポップアップストア」の商品を税込2,200円以上お買い上げの方に特典として「ミニ缶バッジ（全3種）」をランダムで1点プレゼントいたします。

※一部アイテムは発売時期が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

ポップアップストア概要

「たぷの里 ポップアップストア＠TSUTAYAレイクタウン」

開催期間 2026年３月26日(木)～4月26日(日)

所在地 埼玉県 越谷市 レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウンKaze 2F

営業時間 10:00～21:00

イベント詳細ページ：https://marimocraft.co.jp/event/tap0326/

オリジナルグッズのご紹介

2連アクリルキーホルダー メインアート 880円(税込)ウォールキャンバス メインアート 2,640円（税込）フレームマグネット 各715円（税込）アクリルスタンド メインアート 990円（税込）パフクッション メインアート（おもて） 990円（税込）パフクッション メインアート（うら） 990円（税込）3P巾着 メインアート（おもて） 1,430円（税込）3P巾着 メインアート（うら） 1,430円（税込）

2Pビニールポーチ メインアート 1,320円（税込）クリアマルチケースS メインアート 880円（税込）

BICボールペン WH 550円（税込）ミニタオル メインアート 880円（税込）

A４クリアファイル メインアート（おもて） 550円（税込）A４クリアファイル メインアート（うら） 550円（税込）ステンレスタンブラー メインアート 3,190円（税込）マルシェバッグ 1,430円（税込）

※一部商品は発売時期が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

※商品はなくなり次第終了となります。

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。

お買い上げ特典

※お一人様1会計につき1点のお渡しとなります。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

※レシートの合算はできませんのでご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

絵本「たぷの里」について

ギャグマンガ家の藤岡拓太郎さんによる、こどもから大人まで楽しめる絵本作品「たぷの里」（ナナロク社）

「たぷの里」特設ページ

▶https://www.takutaro.com/tapunosato/

(C)FUJIOKA TAKUTARO

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/



【マリモクラフト公式SNSアカウント】

マリモクラフト イベント用X https://x.com/marimocraft_eve

マリモクラフト 公式X https://x.com/marimo_craft

マリモクラフト 公式Instagram https://www.instagram.com/marimocraft/