大人気コミック『気になってる人が男じゃなかった』が全国の書店にてPOP UP STOREを開催決定！新規描き下ろしイラストのグッズが登場いたします！

株式会社マズル

■イベント概要

『気になっている人が男じゃなかった』POP UP STORE が全国の書店にて開催決定！

SNSで話題の新井すみこ先生による、2種類の異なるテーマの描き下ろしイラストを使用した商品を先行販売いたします！

みなさまのご来店をお待ちしております。

■開催詳細

2026年4月1日(水)～2026年4月19日(日) POP UP STORE

・MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店

・大垣書店麻布台ヒルズ店

・ジュンク堂書店池袋本店

・大垣書店京都ヨドバシ店

・未来屋書店大日店

・丸善博多店

2026年4月29日(水)～2026年5月10日(日) フェア開催

全国30店舗以上にて販売開始いたします。

対象店舗はこちらです▽▽

■商品ラインナップ

・アクリルスタンド

全8種

各1,760円(税込)

・ピック型キーホルダー

全8種

各880円(税込)

・トレーディングメタル缶バッジ vol.1

全10種 BOX10個入り ブラインド仕様

1PACK 550円(税込)

1BOX 5,500円(税込)

・アクリルボード

全2種

各3,300円(税込)

・しおりセット

全2種

各880円(税込)

・ブックカバー

全2種

各2,200円(税込)

・フレークシール vol1

全1種

990円(税込)

・ペンポーチ

全2種

各2,860円(税込)

・クリアファイル

全3種

各550円(税込)

・ボールペン

全4種

各660円(税込)

・クリアポーチ

全2種

各2,750円(税込)

・刺繍風Tシャツ

サイズ：M/Ⅼ/XL

全2種

各6,600円(税込)

・ブックトートバッグ

全1種

各3,300円(税込)

・スマホストラップ

全2種

各3,300円(税込)

・ピックセット

全2種

各1,980円(税込)

※数に限りがございますため、売り切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※お一人さま1会計あたりの購入制限がございます

※購入制限は予告なく解除となる場合がございます

※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りすることがございます

※当日の状況によりご案内が変更となる場合がございます

※不良品以外の返品・交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください

※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます

【POP UP STORE 商品購入特典】

※2026年4月1日(水)～2026年4月19日(日)

1会計、2,500円(税込)お買い上げごとに「特製ステッカー」（全8種）をランダムで1枚配布いたします。

【フェア開催期間商品購入特典】

※2026年4月29日(水)～2026年5月10日(日)

1会計、2,500円(税込)お買い上げごとに「特製紙製ポストカード」（全4種）をランダムで1枚配布いたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※特典の不良交換のご対応はできかねます

※レシート合算不可となります

【マズルオンラインショップ】

注文受付期間：5月25日(月)12:00～6月15日(月)23:59

お届け予定：7月上旬頃

※在庫限りの商品がございますので、あらかじめご了承ください

※商品のお届け予定は状況により前後する場合がございます

イベント特設ページ：https://www.muzzle.co.jp/kininatteru-hitoga-otokojanakatta/shoten202604/

マズル公式X：https://x.com/muzzle_incdot

マズルオンラインショップ：https://shop.muzzle.co.jp

主催：株式会社マズル

企画協力：株式会社トーハン

(C)新井すみこ