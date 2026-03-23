3月23日から「かげきしょうじょ!!」（斉木久美子/白泉社）が最大で全話無料で読めるキャンペーンを開催！

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」において「かげきしょうじょ!!」（斉木久美子/白泉社）を最大で全話無料で読めるキャンペーンを3月23日（月）10:00から4月20日（月）9:59までの期間で開催いたします。

■キャンペーン内容

めちゃコミック（WEB・アプリ）において、「かげきしょうじょ!!」（斉木久美子/白泉社）を4週間にわたり、大量に無料で読むことができます。冒頭の無料話と4週間の毎日無料を組み合わせることで、最大で全話を無料で読むことができます。

●注意事項

・「毎日無料」は、毎日無料と表記されている作品を対象に1日で1話、もしくは複数話読み進めることができる機能です。

・「かげきしょうじょ!!」（斉木久美子/白泉社）は1日最大14話読み進めることができ、冒頭の9話まではキャンペーン期間の間はチャージせずに（次の日を待たずに）読めます。

※作品ページはこちら：https://mechacomic.jp/books/119852

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。 スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

以上

※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。