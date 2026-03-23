三谷幸喜脚本ドラマを語る！菅田将暉主演作の魅力とは？ 『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』YouTube配信 2026年3月23日（月）12:00公開

吉本興業株式会社

「よしもとドラマ部」が国内ドラマについて語る動画『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』の最新回「『三谷幸喜 脚本ドラマ』を語ろう！」が、3月23日（月）にJ:COM公式YouTubeチャンネルで配信されます。

吉本芸人がドラマ愛を叫ぶ！

「よしもとドラマ部」とは、福田恵悟（LLR）、大貫さん（夫婦のじかん）、村上健志（フルーツポンチ）、りょう（小虎）によるドラマ大好き芸人で結成されたグループ。4人は、J:COMのWebマガジン「J:magazine!（ジェイマガジン）」にて毎月おすすめのドラマを紹介する連載企画コラム「よしもとドラマ部のドラマな窓口」を連載中です。そんな4人が出演する『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』は、毎月設定されるテーマのなかで「国内ドラマ」の魅力を深掘り。豊富な知識と軽快なトークで作品を語り尽くします。今回は、ゲストに徳井健太（平成ノブシコブシ）を招き、「三谷幸喜 脚本ドラマ」について語ることになりました。

演劇的な芝居でしか伝わらないことがある

まずは、2025年10月に放送された菅田将暉主演ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）の話から。村上は、自然体の演技がよしとされている近年だが「特にこの作品は演劇をテーマにしているから、芝居もかなり演劇チック。この違和感がどんどんクセになる。あまり演劇を見ていないとき『なんであんなに自然じゃないんだよ。普通の人ってあんな喋り方しない』と知ったようなことを言った経験があると思うんですけど、実際にすごいのを見ると、その芝居じゃないと伝わらない（ことがある）」と熱弁。さらに「自然な芝居が悪いわけじゃないけど」と前置きしたうえで「歌でないと伝わらない“好き”ってあるし、踊らなければ伝えられない“悲しみ”ってある。演劇的な芝居でなければ、伝わらない人間の真実があると思う」と語ります。

香取慎吾主演の『誰かが、見ている』（Prime Videoで独占配信）では、大貫さんが、同ドラマのスタイルや展開を絶賛しつつ「宮澤エマさんが素晴らしくて！」とコメント。「コメディーの感度が抜群。香取さんもそうですが、宮澤エマさんでなければあのキャラクターは成立していなかったんじゃないかと思う」と述べます。

このほか、『やっぱり猫が好き』（フジテレビ系）のイメージだったが、その後に『振り返れば奴がいる』（フジテレビ系）が放送されて衝撃を受けたこと、『古畑任三郎』（フジテレビ系）で学んだことなど、たっぷりと三谷作品を語り尽くします。『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ!』は、毎月YouTubeで公開中です。お楽しみに！

【概要】よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！

配信チャンネル：J:COM公式YouTubeチャンネル

配信URL：https://youtu.be/B2oN19NMCUM

配信日時：3月23日(月)12:00

ゲスト：徳井健太（平成ノブシコブシ）

出演者：福田恵悟(LLR)、村上健志(フルーツポンチ)、大貫さん(夫婦のじかん)、

りょう(小虎)

J:magazine!

URL：https://jmagazine.myjcom.jp/(https://jmagazine.myjcom.jp/)

よしもとドラマ部の「ドラマな窓口」

URL：https://jmagazine.myjcom.jp/column/post000029/(https://jmagazine.myjcom.jp/column/post000029/)