生成AIきっかけの問い合わせが半年で8倍！AI検索で言及・引用されるためのコンサルティングサービス「AI検索パートナーズ」を正式リリースいたしました

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：畠山夏輝、以下「TechSuite」）は、ChatGPTやAIによる概要（Google検索）、Gemini、Perplexityなどの生成AIが回答を生成する際に、企業のサービス・製品が「引用元」として選ばれ、適切な形で「言及される」ことを目的としたAI検索最適化（LLMO、GEO、AIO、AEO）のコンサルティングサービス「AI検索パートナーズ」を2026年3月に正式リリースいたしました。

サービスサイト： https://ai-search.techsuite.co.jp/

サービス提供の背景: AI検索が「問い合わせ獲得」に直結する時代へ

検索体験は急速にAI中心へと移行しています。実際、当社運営サービスでも「生成AIからの提案」をきっかけとした問い合わせ比率が半年間で2%から17%へと急成長し、約8倍以上に増加しました。さらに注目すべきは、AI検索経由で当社サービスを知ったお客様の受注率が、その他の経路と比較して約3～4倍高いという点です。AI検索で引用・推薦される企業は、見込み顧客の信頼をいち早く獲得し、商談成約に直結するという構図が、当社の実データからも明らかになっています。

300社超の実績で培った知見を、正式サービスとして提供

当社はこれまで、生成AIを活用した記事制作のリーディングサービス「バクヤスAI 記事代行」を通じて、300社を超える企業のオウンドメディア立ち上げ・コンテンツ制作を支援してまいりました。その過程で、コンテンツSEOの知見に加え、「AIがどのようなコンテンツを引用するのか」「どうすればAIに言及されるのか」という独自のノウハウを蓄積してきました。

これまでもコンテンツ制作の一環としてAI検索対策の支援を行ってまいりましたが、企業からのコンサルティングの相談件数の急増を受け、このたび満を持して「AI検索パートナーズ」として正式にサービス名を冠し、提供体制を強化することといたしました。

「AI検索パートナーズ」サービス概要

AI検索パートナーズは、AI検索における自社の現在地の把握から、課題の特定、コンテンツ制作、効果検証までを一気通貫で支援するサービスです。

- STEP 1：現状把握 有料SEOツール（Ahrefs Brand Radar等）を活用し、Google AIによる概要・ChatGPT・Perplexity等の各AIにおける自社サービスの引用・言及状況を可視化します。- STEP 2：課題抽出 AI検索での言及数をキーワード・質問ごとに分析し、競合と比較。対策すべき優先キーワードを選定します。- STEP 3：対策施策実施 対策キーワードでのコンテンツ制作・公開に加え、既存コンテンツへのAI検索対策リライト（冒頭要約・FAQ追加等）を実施。独自情報の反映や構造化マークアップによりAI引用率の向上を図ります。また、言及内容の最適化や外部サイトからの評価の確認・言及打診までを伴走し、言及されるところまで結果を出します。- STEP 4：効果検証 KPIを設定し、ダッシュボードで月次レポートを作成。言及数の推移や競合比較を踏まえ、継続的な改善サイクルを回します。TechSuiteが選ばれる3つの理由- 300社超のAI記事制作で培った"AI検索ロジック"の深い理解 業界トップクラスのサービス「バクヤスAI 記事代行」で培った知見をもとに、ChatGPT・Perplexity等の主要AIの引用ロジックを独自に分析・蓄積しています- コンテンツ制作から検索対策まで一気通貫支援 戦略策定からコンテンツ制作・効果検証までワンストップで対応。社内にSEOやAIの専門知識がなくても、企画からコンテンツ制作まで丸ごとお任せいただけます- 引用対策だけでなく言及対策まで対応 自社サイトの引用獲得だけでなく、サービス言及の増加まで支援。AIに引用されるだけでなく、AIに選ばれる状態を実現いたします『AI検索最適化の教科書』書籍執筆とプレゼントのお知らせ

AI検索パートナーズのサービス開始に合わせ、当社ではAI検索最適化に関するノウハウを体系的にまとめた書籍『AI検索最適化の教科書』(https://amzn.asia/d/0gnlqMUm)（著：畠山 夏輝、倉田 真太郎、岩田 雄太）を2026年3月に出版いたしました。本書はAmazon Kindleにて販売中です。なお、お問い合わせいただいた方全員に、本書のPDF版を無料でプレゼントいたします。

まずはお気軽にご相談ください。AI検索における貴社の現状を無料で診断いたします。

無料相談・サイト診断のお申し込み： https://ai-search.techsuite.co.jp/meeting.php/

TechSuite株式会社 会社概要

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AI×マーケティングをテーマとしたサービス「AI検索パートナーズ」「バクヤスAI 記事代行」や生成AI×HRをテーマとしたサービス「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「AI検索パートナーズ」紹介ページ: https://ai-search.techsuite.co.jp/

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/