SweetLeap株式会社、新ASP「Adnova（アドノバ）」で広告主向け先行登録を開始｜優先案内・特典提供を予定

SweetLeap株式会社

SweetLeap株式会社（代表取締役：石谷 太志）は、新たなアフィリエイトサービスプロバイダー（ASP）「Adnova（アドノバ）(https://asp.socialmediamarketing.jp/)」の立ち上げに伴い、広告主向けの先行登録受付を開始しました。

「Adnova（アドノバ）」は、成果報酬型広告を中心に、広告主とメディアのより適切なマッチング機会の提供を目指すASPです。先行登録を行うことで、正式ローンチに先立って優先案内や各種特典の案内を受けられる予定です。

■ 発表概要

SweetLeap株式会社は、新ASP「Adnova（アドノバ）」の提供開始に先立ち、

広告主向けの先行登録受付を開始しました。

先行登録いただいた広告主には、正式ローンチに向けた案内に加え、

優先的な情報提供や条件面での特典案内を予定しています。

■ 背景と課題

アフィリエイト広告を活用する広告主にとって、以下のような課題が見られます。

自社商材に合ったメディアとの接点を作りにくい

成果報酬型広告を始める際の準備負荷が大きい

配信条件や運用条件の設計に手間がかかる

こうした背景から、広告主とメディアを適切につなぎ、

成果につながる形で運用しやすいASPが求められています。

■ サービス / 商品の概要

「Adnova（アドノバ）」は、成果報酬型広告を中心としたASPです。

広告主に対して、以下のような活用機会を提供していく予定です。

メディアネットワークを活用した広告掲載機会の提供

商品・サービスに応じた案件設計

条件設定を含めたマッチング支援

広告主とメディア双方にとって納得感のある成果報酬型取引の実現を目指しています。

■ 主な特徴

1. 先行登録者への優先案内

先行登録いただいた広告主には、正式ローンチ前後の案内を優先的に実施予定です。



2. 特別オファーの案内

先行登録者に対しては、手数料優遇や優良メディアとの優先マッチングなどの特典案内を予定しています。



3. 事前準備を進めやすい設計

正式ローンチ前に、アカウント情報の準備や案件設計の検討を進めやすい体制を整えています。



4. 成果報酬型広告に適したマッチング支援

商材や訴求内容に応じて、相性の良いメディアとの接点づくりを支援していく予定です。

■ どのような広告主に向いているか

・成果報酬型広告を活用して集客を強化したい企業

・自社商材に合うメディアとの接点を広げたい事業者

・アフィリエイト施策をこれから本格化したい広告主

・条件設計や運用面も含めて相談しながら進めたい企業

■ 利用方法 / 申込方法

広告主向け先行登録は、以下のページより受け付けています。

▼広告主向け先行登録ページ

https://asp.socialmediamarketing.jp/early-bird/advertiser

登録は無料です。

先行登録いただいた広告主には、正式ローンチに向けて順次ご案内を行う予定です。

■ 今後の展望

今後「Adnova（アドノバ）」では、以下の取り組みを進めてまいります。

取り扱い案件および対応領域の拡充

マッチング精度の向上

広告主向けサポート体制の強化

SweetLeap株式会社は、広告主とメディア双方にとって活用しやすい成果報酬型広告の環境構築を目指してまいります。

■ 会社概要

社名：SweetLeap株式会社

代表者：石谷 太志

事業内容：

・ASP「Adnova（アドノバ）」の企画・開発・運営

https://asp.socialmediamarketing.jp



・「口コミロボ(TM)」の運営

https://kuchikomirobo.com/



・アドキタ～北摂の広告代理店～

https://socialmediamarketing.jp/



・デジキタ～北摂のAIシステム開発～

https://dejikita.com/