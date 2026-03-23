【Chopstick Making Japan】日本のインバウンド食体験市場を牽引する『Food Activity Japan』が東京・大阪で箸作り体験を2026年4月1日より開始！

Food Activity Japan株式会社

東京と大阪で訪日外国人観光客向けに食体験アクティビティを提供しているFood Activity Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：坂 めぐみ、以下「当社」）は、2026年4月1日（水）より、東京・浅草（雷門前）および大阪・道頓堀にて、訪日外国人観光客向けの箸作り体験ワークショップ「Chopstick Making Japan」を新たに開始いたします。当社が運営する寿司作り体験「Sushi Making Japan」、抹茶体験「Matcha Making Japan」に続く食文化体験サービスとなります。

インバウンド市場の成長と「コト消費」ニーズの急拡大

Sushi Making Japan（寿司作り体験）Matcha Making Japan（抹茶作り体験）

日本政府観光局（JNTO）によると、2025年の訪日外国人観光客数は過去最高を更新し、3,600万人を超えました。観光消費のトレンドは「モノ消費」から「コト消費」へと大きくシフトしており、日本文化を体感できる体験型アクティビティへの需要が急速に拡大しています。

特に「和食（WASHOKU）」がユネスコ無形文化遺産に登録されて以来、日本の食文化への国際的な関心は年々高まっています。当社はこのトレンドをいち早く捉え、累計10万人以上のゲストに食文化体験を提供。TripAdvisorの日本の食体験部門において1位を獲得するなど、インバウンド食体験市場のリーディングカンパニーとして確固たる地位を築いてまいりました。

なぜ「箸作り体験」なのか？

箸（chopsticks）は、日本の食文化を象徴するアイテムであり、訪日外国人が最初に触れる日本文化のひとつです。

また、箸はお土産としても非常に人気が高く、「made by myself（自分で作った）」という体験価値が加わることで、通常のお土産品では得られない特別な記念品となります。こうした強いニーズに応えるべく、日本の伝統的な木工技術を活かした箸作り体験を新たにスタートいたします。

「Chopstick Making Japan」サービス概要

■サービス名

Chopstick Making Japan（箸作り体験）

東京：Chopstick Making Tokyo

大阪：Chopstick Making Osaka

■サービス開始日

2026年4月1日（水）

■場所

東京：浅草・雷門前エリア（台東区）

大阪：心斎橋・道頓堀エリア（中央区）

■体験所要時間

約60分

■対応言語

英語

■公式サイト

https://chopstickmakingjapan.com

「Chopstick Making Japan」での特別な体験

1. 本格木工体験

熟練の職人が直接指導。カンナ（鉋）やヤスリなどの伝統的な木工道具を使い、天然木のブロックから一膳の箸を削り出します。初心者でも安心して参加できるよう、スタッフが丁寧にサポートいたします。道具の使い方から木の特性まで、日本のものづくりの奥深さを体感いただけます。

2. 世界に一つだけのオリジナル箸

「Chopstick Making Japan」では、日本の銘木からアフリカの希少材まで、個性豊かな5種類の天然木材をご用意。それぞれの木が持つ色合い・香り・手触りの違いを楽しみながら、お好みの一膳をお作りいただけます。

・欅（けやき）：日本を代表する広葉樹の銘木

・木曽檜（きそひのき）：日本三大美林のひとつ

・ブビンガ：ワシントン条約により保護されている貴重な木材

・赤栃（あかとち）：トチノキの中でも赤みを帯びた希少な材

・栓（せん）：欅に似た端正な木目を持つ広葉樹

木材の選択は体験当日に実物を手に取りながらお選びいただけます。スタッフが各木材の特性を英語で丁寧にご説明いたします。

3. 食文化を深く学べるカルチャーレクチャー

体験の冒頭では、箸の歴史（3,000年以上の歴史を持つ箸文化）、日本の箸と他国の箸の違い、正しい持ち方・マナーなどを英語で解説。箸作りを通じて、日本の食文化やものづくりの精神を深く理解していただけるプログラムです。

4. 観光ゴールデンルートの好立地

東京会場は浅草寺・雷門から徒歩圏内、大阪会場は道頓堀のメインストリート沿いと、訪日外国人観光客が必ず訪れる「ゴールデンルート」上に立地。観光スケジュールに組み込みやすい約60分の体験時間も魅力です。

最後に

「海」や「山」にアクティビティがあるように、「食」にもアクティビティを。

Just as we enjoy activities in the sea and the mountains, we want to create a food activity for the world ー from Japan

この想いのもと、当社は「食体験」の概念を広げ、「フードアクティビティ」という新たな文化を引き続き、日本から世界へ発信してまいります。

Food Activity Japan 株式会社 会社概要

会社名：Food Activity Japan 株式会社

代表者：代表取締役 坂 めぐみ

本社所在地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：訪日観光客向けの「食体験（フードアクティビティ）」事業を運営

コーポレートサイト(https://food-activity.com)

◆公式サイト

Sushi Making Japan（寿司作り体験）(https://sushimakingjapan.com)

Matcha Making Japan（抹茶作り体験）(https://matchamakingjapan.com)

Chopstick Making Japan（箸作り体験）(https://chopstickmakingjapan.com)

◆お問い合わせ

本リリースに関するご質問は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

メール：info@food-activity.com