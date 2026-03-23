美味しさと笑顔を届ける企業向けケータリングサービスを開始

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、企業の懇親会や社内イベントを中心としたケータリングサービスの提供を開始いたしました。

当社は「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」というミッションのもと、これまでさまざまな食のサービスを展開してまいりました。本サービスでは、そのミッションに基づき、社内の懇親会やイベントなど、人と人が集う場において、食を通じた価値提供を行います。

■ 食を通じて人がつながるケータリング

働き方の多様化により対面でのコミュニケーション機会が減少する中、社内の懇親会やイベントは、組織のつながりを深める重要な場となっています。

食事は単なる提供物ではなく、

・会話のきっかけになる

・場の雰囲気を和らげる

・参加者同士の距離を縮める

といった役割を持ち、場の質を大きく左右する要素です。

Smile mealのケータリングは、こうした「食の力」を活かし、人と人が自然につながる空間づくりをサポートします。

■ 会話と満足度を高めるメニュー設計

Smile mealのケータリングは、懇親会やイベントの体験価値を高めるメニュー設計を行っています。

・見た目にも印象に残るメニュー

・取り分けやすく、会話が生まれやすい設計

・「おいしく、健康で、笑顔になれる」ことをコンセプトにしたメニュー

参加者が自然と笑顔になり、コミュニケーションが広がる場を演出します。

■ 多様なシーンに対応

本サービスは、以下のような企業シーンでご活用いただけます。

・社内懇親会・交流イベント

・セミナー・研修後の懇親会

・周年イベント・キックオフミーティング

・プレス発表・PRイベント

調理環境がない会場でも、料理を持ち込んで提供することが可能です。

■ Smile mealの提供価値

Smile mealでは、単なるケータリング提供にとどまらず、

・場の目的に応じたメニュー設計

・イベントの雰囲気づくり

・コミュニケーションが生まれる設計

までを含めてご提案いたします。

美味しさと笑顔が広がる場をつくり、人と人がつながるきっかけを提供します。

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までを一貫してワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル

公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）