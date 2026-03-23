SMS送信サービス「SMS HaNa」、オンライン決済システム「Paysys」と連携開始
日本テレネット株式会社（本社：京都市、代表取締役会長 兼 社長：瀧 麻由香/以下「日本テレネット」）は、当社が提供する法人向けSMS送信サービス「SMS HaNa」と、株式会社ペイメントフォー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山崎 祐一郎/以下「ペイメントフォー」）が提供するオンライン決済システム「Paysys」との連携を開始したことをお知らせいたします。
■ 新機能提供の背景
近年、非対面での請求・決済ニーズが急速に拡大する中、メールによる請求ＵＲＬ送付では「未開封」「迷惑メール振り分け」「確認遅延」などの課題がありました。
特に、
・緊急性の高い請求
・電話対応後の即時決済
・郵送請求からのデジタル移行
といったシーンでは、より到達率が高く即時性のある通知手段が求められています。
ＳＭＳは開封率が高く、携帯電話番号のみで送信できる特性から、請求ＵＲＬ送付との親和性が非常に高い通知手段です。
このような背景を踏まえ、日本テレネットとペイメントフォーは、よりスムーズで確実な決済体験の実現を目的に、本連携を開始しました。
■ 協業体制の構築
本取り組みにおいて、ペイメントフォーのオンライン決済システムで発行される請求URLを、日本テレネットのSMS送信サービスを通じて自動送信できる連携基盤を構築しました。
当社は今後、ペイメントフォーを通じた提供チャネルを拡大することで、決済サービスとSMSの統合的な活用を求める市場ニーズに応えてまいります。
■ 連携の概要と特長
- 請求URLの即時SMS送信
決済システム上で請求情報を作成後、ワンクリックでSMS送信が可能。電話対応中のリアルタイム送付にも対応します。
- 高い到達率と開封率
携帯電話番号宛に直接送信するため、メールと比較して高い到達率が期待できます。
- 業務効率化
請求業務から通知までを自動化することで、オペレーション負荷を削減。
■ 今後の展望
当社は今後もパートナー企業との連携強化を通じて、SMS送信サービスの提供範囲を拡大し、多様な業界における顧客コミュニケーションの高度化に貢献してまいります。
また、企業の業務効率化と顧客接点拡大を目指し、継続してSMS HaNaの機能拡充に取り組むことで、引き続きSMS送信サービスの利用価値向上を目指してまいります。
■ Paysysとは
「Paysys」は、請求情報を入力するだけでオンライン決済用のURLを即時発行できるオールインワン型のオンライン決済システムです。発行後は入金状況のリアルタイム確認も可能で、請求から決済、入金管理までを一元的に対応できます。法人・団体を問わず、年会費や登録料、BtoB請求、イベント費用の回収など幅広い用途に対応します。
サービスサイト：https://service.paysys.jp/
■ SMS HaNaとは
SMS HaNaは、携帯電話番号宛にショートメッセージの送信ができる「SMS一斉送信サービス」です。パソコンから送信できる「WEBタイプ」と、システムと連携して送信を行う「APIタイプ」の形式でサービスを提供しております。
2019年のサービス開始以降、画面の使いやすさやシンプルな料金体系・高い到達率などでご好評いただき、現在3,000社以上のお客様にご利用いただいています。
サービスサイト：https://fax-lnet.jp/sms-hana/
■ 株式会社ペイメントフォーについて
会社名：株式会社ペイメントフォー
所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎
設立日：1999年3月19日
資本金：11億3,478万円
URL：https://www.paymentfor.com/
■ 日本テレネット株式会社について
会社名：日本テレネット株式会社
所在地：京都府京都市中京区烏丸通御池下る 井門明治安田生命ビル8F
代表者：代表取締役会長 兼 社長 瀧 麻由香
設立日：1985年11月
資本金：4億1,900万円
HP：https://www.nippon-tele.net/
以上
記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。