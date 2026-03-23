「サクセス」薬用シャンプー＆育毛トニック新CMが2026年3月24日より配信。洗練された世界観の中に垣間見える、渾身の「ウェイ」に注目！ 鍛え上げられた肉体美とクールな表情で魅せる主役は意外なあの人！

花王サクセスPR事務局

花王株式会社のトータルメンズケアブランド「サクセス」は、お笑い芸人の小島よしおさんを起用した「サクセス薬用シャンプー」「サクセス薬用育毛トニック」（いずれも医薬部外品）の新CMを、2026年3月24日（火）よりYouTube・TVerにて公開いたします。

今回のCMでは、全世代から愛される持ち前の「明るさ」をあえて封印。ダークトーンのスタイリッシュなバスルームを舞台に、小島さんが普段とは違うクールな表情と鍛え上げられた肉体美を披露します。現代の男性が抱える「頭皮のニオイ・ベタつき」や「髪が細くなる」といった悩みに真剣に向き合い、サクセスによる本格的な頭皮ケアを表現しました。

映像中盤ではサクセス独自の機能メカニズムをダイナミックに表現。そして映像のラストには、クールな表情のまま「落とすって気持ちウィー」「この髪、ウェイ」と、小島さんらしさが少しだけ垣間見える、意外性が見どころとなっています。

■新CM概要

【薬用シャンプー篇】

シャワーを浴びる小島さんの引き締まった背中と真剣な眼差し。毛穴に詰まった頭皮アブラを「ミクロ分解バブル」で一発洗浄する爽快感を表現し、最後はタオルで髪を拭きながら「落とすって気持ちウィー」と決める。

【薬用育毛トニック篇】

鏡の前で自らの髪と向き合い、トニックの力強い噴射に思わず「くぅー！」と声が漏れるリアルな表情。有効成分が血行促進や毛球を大きく育てる様子をCGで表現し、最後に髪をかき上げながら「この髪、ウェイ」と放つ。

■公開情報

2026年3月24日（火）よりYouTube、TVerにて配信

サクセス 薬用シャンプー 「薬用シャンプー」篇（15秒）

URL: http://youtube.com/watch?v=9gfoGnkv76g

サクセス 薬用育毛トニック 「薬用育毛トニック」篇（15秒・30秒）

URL:http://youtube.com/watch?v=23z5JHEUR7o

URL:http://youtube.com/watch?v=ygKAQklTlew

■小島よしおさんプロフィール

1980年生まれ、沖縄県出身

早稲田大学在学中、学内サークルのコントグループメンバーとして活動。

2007年「そんなの関係ねぇ」ユーキャン新語・流行語大賞でトップ10、ゴールデン・アロー賞 新人賞を受賞。

2016年R-1ぐらんぷり 準優勝。

2020年よりYouTubeチャンネル「おっぱっぴー小学校」を開設し、子ども向けコンテンツを数多く展開している。

■サクセスについて

サクセスは、男性の頭皮・髪・肌をケアするブランドとして1987年に誕生し、炭酸※1ジェットで噴射する育毛トニックや、頭皮に直接届く「直（ジカ）シャン」ノズルを採用したシャンプーなど、ユニークなアイテムを提案してきました。

頭皮・髪・肌をケアする充足感が前を向くチカラとなれるように、これからも新たな商品や価値を提案してまいります。

※1炭酸ガス（噴射剤）

■商品概要

【サクセス薬用シャンプー】（医薬部外品）

毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。フケ・かゆみを防ぐ。

サクセス 薬用シャンプー 本体

販売名：サクセス薬用シャンプーu



育毛剤の浸透を妨げる毛穴づまり※2まで一発洗浄。アブラの広がりをブロック。

※2皮脂汚れのこと

■ミクロ分解バブルで一発洗浄。毛穴を洗浄して育毛剤・育毛トニックの浸透を助ける。

■皮脂吸着テクノロジーでアブラの広がりをブロック。夕方まで髪ベタつかない。

・汗臭、フケ・かゆみを防ぐ。ピロクトン オラミン配合。

・天然ユーカリエキス（保湿剤）配合。

・アクアシトラスの香り。

（医薬部外品）

【サクセス薬用育毛トニック】（医薬部外品）

髪の成長期を保ち、抜けにくい強い髪に育てる

サクセス 薬用育毛トニック 無香料（医薬部外品） １８０ｇ

販売名：サクセス薬用育毛トニックｊN

●独自開発の有効成分「ｔ-フラバノン※3」が、毛球に作用し、太く長く根強い髪を育てる。

●爽快なミクロ炭酸※4ジェットで力強く、毛根まで到達させる。

●血行促進し、毛根に血液中の栄養を届け、抜け毛を防ぐ。(ニコチン酸アミド配合)

●殺菌作用でフケ・かゆみを防ぐ。(ピロクトン オラミン配合)

※3 トランス-３,４’-ジメチル-３-ヒドロキシフラバノン

※4 炭酸ガス（噴射剤）