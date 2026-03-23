山口周氏、日揮HLD・みずほFGのCHROが語る公開シンポジウム『人的資本の未来 ～第二波到来の今こそ、人的資本経営を問い直す～』

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、公開シンポジウム『人的資本の未来 ～第二波到来の今こそ、人的資本経営を問い直す～』を2026年4月27日（月）に開催することを発表いたします。

詳細を見る :https://www.layers.co.jp/seminar/s20260427/

人的資本経営の第二波 到来！

国内では、2026年3月期決算企業の有価証券報告書における開示義務強化（企業戦略と関連付けた人材戦略等）や人的資本可視化指針の改訂等が予定され、また、2027年以降のSSBJの開示基準対応への準備も始まる局面です。グローバルでも、昨年のISO 30414改訂に続き、ISSBが人的資本に関する開示基準のS3を初公表する予定です。



“未来思考”で“わが社らしく” 人的資本経営を問い直す機会

レイヤーズでは今年の第二波を、受動的に対応することなく、未来に向けて新たに歩み出す年にすべきと考えます。

本シンポジウムでは、人的資本を未来軸で捉えなおすことをテーマとし、独自の視点から独立研究者・著作家・パブリックスピーカーとして発信されている山口 周氏、また大企業の最前線でCHROとして人的資本経営に向き合ってこられた 日揮ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHRO 花田 琢也氏、株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グループCHRO（※）人見 誠氏をお招きしました。

それぞれのお立場やご経験に基づく意見を披露いただき、ご参加の皆様ともインタラクティブに意見交換を行う時間を予定しています。

「わが社らしい人的資本経営」を再考する機会として、ご参加・ご活用いただければ幸いです。



（※）2026年3月現在。4月に同社理事、6月下旬に同社取締役就任予定。

■開催概要

開催日時：2026年4月27日（月）15：00～18：15（開場 14:30）

会 場 ：株式会社レイヤーズ・コンサルティング

東京都品川区上大崎3-1-1

目黒セントラルスクエア 14階

※お申し込み状況により、会場は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

定 員 ：50名程度を予定

参 加 費：無料（事前登録制）

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

対 象 ：経営トップ、CFO・CHRO・CSO（経営企画担当役員）、人的資本に課題感をお持ちの経営陣（役員）、人的資本経営をリードする経営企画・人事部などの責任者・企画推進者の方、戦略人事を実践されている・今後実践したいと考えている方

※コンサルティング会社等、同業他社の方のお申込みはご遠慮ください

※個人、学生の方のお申込みはご遠慮ください。

プログラム：

◆Session１【人的資本を哲学する】（15：00～16：00）

山口 周氏が見ている“今の世の中”や“人的資本そのもの”へのお考え・洞察について、お話を伺います。

これからの価値とは（日本の価値・企業価値・人の価値）

人的資本を高めるには

-個人において

-企業経営において

※会場参加者とのダイアログ（質疑応答）

●登壇者

独立研究者・著作家・パブリックスピーカー

山口 周 氏

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

取締役 HR事業部

事業部長

金元 伸太郎

◆Session２【人的資本経営の未来】（16：00～17：15）

未来の人的資本経営について、パネルディスカッションを行います。

人的資本経営の現在地と基準等の動向

“わが社らしい”人的資本経営

個人の本来の力（資質・潜在力）の表出・最大化

AI時代の人の活かし方と人事のあり方

※会場参加者とのダイアログ（質疑応答）

●登壇者

日揮ホールディングス株式会社

専務執行役員 CHRO

花田 琢也 氏

株式会社みずほフィナンシャルグループ

執行役常務 グループCHRO

人見 誠 氏

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

HR 事業部

ディレクター

小宮 泰一

・モデレーター

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

取締役 HR事業部

事業部長

金元 伸太郎

◆懇親会（17：15～18：15）

主 催 ：株式会社レイヤーズ・コンサルティング

詳 細 ：https://www.layers.co.jp/seminar/s20260427/

■登壇者について

山口 周氏

独立研究者・著作家・パブリックスピーカー

1970年東京都生まれの独立研究者・著作家・パブリックスピーカー。慶應義塾大学文学部哲学科卒・同大学院修了後、電通やボストン・コンサルティング・グループなどで企業戦略、組織開発、人材育成に従事し独立。現在は人文科学と経営科学の交差点で、企業のイノベーションやリーダーシップ、経営の未来をテーマに執筆・講演活動を展開。多数の著書があり、戦略・組織アドバイザーや社外取締役も務める。

花田 琢也氏

日揮ホールディングス株式会社

専務執行役員

CHRO

海外プロジェクトや事業開発、海外現地法人CEOなどを歴任。豊富なグローバル経験やCDOの経験を活かし、人事・組織戦略の変革や人財マネジメントをリードしている。

人見 誠氏

株式会社みずほフィナンシャルグループ

執行役常務

グループCHRO（※）

法人営業や支店長、人事企画などを経験。人事戦略・運営を統括し、人的資本経営の高度化や多様なキャリア形成支援、組織変革を推進している人事リーダー。

（※）2026年3月現在。4月に同社理事、6月下旬に同社取締役就任予定。

金元 伸太郎

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

取締役 HR事業部

事業部長

人事の重要課題（戦略人事、人的資本経営、サクセッションプラン等）に対し、企業価値向上・経営視点でのコンサルティング多数。人事部門の組織設計・業務改革、データドリブン経営等の人事変革を支援。ISO30414プロフェッショナル（第一期）。

小宮 泰一

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

HR事業部

ディレクター

証券業界でアナリスト業務、商社の経営企画・人事業務を経て現職。人事系プロジェクトでは人的資本経営の社内プラクティスチームをリードして多くのプロジェクトに関わる他、人事制度構築、次世代経営幹部育成等にも関与。中期経営計画・ビジョン立案、M&A支援等の戦略系プロジェクトにも参画。

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

URL：https://www.layers.co.jp/

1983年に創業した日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としています。人事・人財戦略策定、タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、原価企画、原価管理、製品開発プロセス開発、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

マーケティング部

TEL：03-5791-1189