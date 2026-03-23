ecbeingの提供する「AIデジタルスタッフ」が「visumo」と連携

株式会社ecbeing

株式会社ecbeing（イーシービーイング 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：林 雅也、以下「弊社」）は、Microsoftの「Azure OpenAI Service」を活用し、強力な自然言語処理モデル「ChatGPT」を基に自社開発をおこなった『AIデジタルスタッフ』と、弊社と同じグループ会社である株式会社visumo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上 純、以下、visumo社）が提供するマーケティングプラットフォーム「visumo（ビジュモ）」との連携を開始したことをお知らせいたします。

visumoとの連携背景

昨今、ECサイトにおいては商品画像だけでなく、UGC※1や店舗スタッフによるコーディネート画像、InstagramをはじめとするSNS投稿などのビジュアルコンテンツを活用したマーケティング施策が加速しています。

実際に「visumo」の導入で購入率が最大4倍に上がった事例が出るなど、顧客体験および売上の向上に大きく寄与しています。

また、「visumo」は2025年に売上への貢献と顧客体験向上が評価され、3度目となる「ファッションECアワードサポート賞」※2を受賞しました。

このように、ブランド価値や信頼獲得において重要な役割を果たしているUGCやビジュアルコンテンツをお客様へのご案内に活用すべく、AIデジタルスタッフと「visumo」の連携機能を開発しました。これによりECサイト内の情報を網羅的に活用したサイト内接客が実現し、ユーザーに対しての対応品質がさらに向上します。

※1：UGC：User Generated Contentの略称

※2：繊研新聞社 ファッションECアワード2025より

機能

「visumo連携機能」は、ビジュアルマーケティングプラットフォーム「visumo」が収集・管理しているSNS上のUGCやスタッフによるコーディネート画像などの豊富なビジュアルコンテンツを「AIデジタルスタッフ」に連携させる機能です。

これにより、AIデジタルスタッフは従来のテキストベースの回答に加え、ユーザーの質問に合わせて最適な写真やSNS投稿をチャット画面上に直接表示しながらの案内が可能になります。

視覚的な情報を交えた対話を実現することで、より実店舗の接客に近い、具体的でイメージしやすい提案が可能となり、ユーザーの購買体験向上に貢献します。

『AIデジタルスタッフ』について

スタッフのSNS投稿やECサイト上のコーディネート画像からも商品を検索でき、シームレスな購買体験を実現

ecbeingの開発したチャットボットシステム『AIデジタルスタッフ』は、ユーザーのご質問やお問い合わせに対して高度な情報検索機能で回答を自動生成します。

一般的なインターネット上の情報ではなく、サイト内の情報を検索し回答を生成することから、そのサイトに適した回答ができることが特徴です。※特許出願中（特願2025-035205）

ChatGPTを活用していることで強力な自然言語処理を実現し、数多くのデータを学習することで人間のように自然な対話をおこなうことが可能です。

ユーザーがAIデジタルスタッフにご質問やお問い合わせをすると、AIデジタルスタッフはリアルタイムでその内容に即した最適な回答を生成します。

今後もAIデジタルスタッフはその名前の通り、リアルでスタッフが接客をするのと同等以上のデジタルスタッフを目指し、利用者に最適な接客スタッフとしてのサービスを追求して参ります。

URL： https://www.ecbeing.net/product/linkedservices/ai_digital_staff?utm_source=press&utm_medium=2603&utm_campaign=release_202603(https://www.ecbeing.net/product/linkedservices/ai_digital_staff?utm_source=press&utm_medium=2603&utm_campaign=release_202603)

visumoについて

「visumo」は、クリエイティブをAIで最適化し、顧客体験(CX)向上とROI 最大化を実現するビジュアルマーケティングプラットフォームです。

SNS上のUGC、スタッフ投稿、動画、レビューなど多様なクリエイティブ資産を収集・一元管理し、ECサイトやブランドサイトにノーコードで簡単に活用できます。

エンゲージメント・購入率・回遊率・滞在時間の向上などさまざまな課題解決に向けて、「収集・活用・分析」までAll in Oneで提供。Instagram連携、UGC活用、動画接客、AIレコメンド、SNSライクなユーザー体験を実現できる各種テンプレートなど、幅広い施策を支援しています。専任カスタマーサクセスによる支援も強みで、ファッション、コスメ、インテリア、食品等 1,000 社以上の企業様にご利用いただいています。

URL： https://visumo.asia/

ECサイト構築プラットフォーム『ecbeing』について

ECサイト構築プラットフォーム「ecbeing」は、1999年のサービス販売開始以来、大手や中堅企業を中心に1,600サイト以上の導入実績があるECのプラットフォームシステムで、国内トップシェアを誇るEビジネスの総合ソリューション※3です。

ecbeingは業種や業態を問わず、EC戦略立案から、ECサイト構築、デジタルマーケティング・デザイン支援、EC専用クラウドインフラ・セキュリティまでワンストップで提供が可能です。

ただECを構築するだけでなく、顧客ロイヤリティをあげる「ファンマーケティング」、顧客を引き付ける魅力的なコンテンツを発信する「メディアコマース」、会員データを活用した店舗連携やアプリ等の複数の接点で最適な購買体験を提供する「オムニチャネル」など、お客様のEビジネスに合わせたサービスの提供を可能としています。

また、変化するニーズに合わせて自社開発してきたMA・CMS・CRM・レビュー・SNS連携・動画・店舗予約・アプリなどの自動バージョンアップする「マイクロサービス」も幅広くご用意しています。

これらを開発650名、マーケティング300名の国内最大の体制が支援し、EC事業者様へのサービス提供を可能にしています。

※3 2008～2024年度、EC サイト構築（カスタマイズ型、SaaS/PaaS）市場占有率。

2022年度まで富士キメラ総研の過去の調査結果を基に自社推定、2023年度以降は富士キメラ総研「ソフトウエアビジネス新市場」より

株式会社ecbeingについて

名 称 ： 株式会社ecbeing

設 立 ： 2012年10月1日

本 社 ： 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者 ： 代表取締役社長 林 雅也

資本金 ： 2億円 *2026年3月1日現在

株主構成： 株式会社ソフトクリエイトホールディングス（東証プライム・証券コード：3371） *100％出資

事業内容： ECサイト構築、ECビジネスコンサルティング、ECサイトデザイン制作、ECプロモーション・マーケティング、EC専用インフラサービスをワンストップでご提供

詳しくは https://www.ecbeing.net/ をご参照ください。

構築したサイト事例：https://www.ecbeing.net/results/

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○本件に関するお問い合わせ先

株式会社ecbeing

担当:塩見 駿介

TEL:03-3486-2631 FAX:03-5466-9480

Email: IR@ecbeing.co.jp

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※本リリースに掲載されている情報（製品仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先等）は、発表日現在のものです。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。