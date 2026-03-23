業務用清掃ロボットが国内シェア1位獲得

ソフトバンクロボティクス株式会社

ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤 文秀、以下「ソフトバンクロボティクス」）は、株式会社富士経済（以下「富士経済」）が発刊した市場調査「2026年版 国内自律走行ロボット市場分析」(※１）において、業務用清掃ロボット市場の国内メーカーシェアで１位を獲得（2025年実績）したことをお知らせします。

業務用清掃ロボット市場について

清掃業務の現場では、人手不足や人件費上昇を背景に、省力化と清掃品質の安定化が重要な経営課題となっています。ソフトバンクロボティクスは、こうした課題に対応するため、施設特性や運用体制に応じた清掃ロボットの提案、導入支援、運用サポートを通じて、さまざまな現場の業務効率化を支援してきました。

当社が提供する業務用AI清掃ロボット「Whizシリーズ」は、AIを活用した走行・清掃機能により、効率的な清掃オペレーションを支援しています。清掃品質の安定化と現場負荷の軽減に寄与し、オフィス、商業施設、宿泊施設、医療・福祉施設など、幅広い施設で導入が進んでいます。 2025年の国内新規導入実績は3,800台で、メーカーシェアは42.2%と、業務用清掃ロボット市場において1位となりました。

今後も、清掃ロボットの提供を通じて、さまざまな施設の業務効率化とサービス品質の安定化に貢献してまいります。あわせて、現場ごとの課題に応じた提案力とサポート体制の強化を図り、清掃領域におけるロボット活用のさらなる拡大を目指します。

※1 富士経済「2026年版 国内自律走行ロボット市場分析」（2026年3月19日発刊）

https://www.fuji-keizai.co.jp/report/detail.html?code=112512918

■ソフトバンクロボティクス株式会社について

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper」を発表し、2018年には清掃ロボット、2021年には配膳・運搬ロボット、そして2022年には物流自動化ソリューションの展開を開始しました。多様な製品の取り扱いを通じて得た知見や稼働データを活かし、ロボットを効果的に導入するためのソリューションを提供することで、ロボットインテグレーター（RI）として先駆的な役割を果たしています。現在、世界9カ国、21の拠点を構え、グローバルで製品が活躍しています。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、ロボットトランスフォーメーション（RX）を追求し、人とロボットが共生する社会に向けて邁進していきます。