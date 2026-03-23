LayerX、京都銀行と業務提携契約を締結。法人向けDX支援として「京都FG with Bakuraku」を提供

株式会社LayerX

株式会社LayerX（代表取締役CEO 福島良典、以下「LayerX」）は、株式会社京都銀行（頭取 安井幹也、以下「京都銀行」）と業務提携契約を締結し、本日より両社による協働を開始したことをお知らせします。

本提携を通じて、法人のお客様の経営課題解決を支援し、地域経済全体の生産性向上に貢献することを目指します。

業務提携契約の背景・目的

本提携は、最先端のAI技術で企業の業務効率化を推進するLayerXと、京都府を中心に地域に根差した金融サービスを提供する京都銀行が、それぞれの強みを活かし、法人向けDX支援を強化することを目的としています。

具体的な取り組みとして、京都銀行の法人のお客様向けに「京都FG with Bakuraku」を2026年4月より提供開始する予定です。

LayerXがバックオフィス領域で培ってきた知見およびAIクラウドサービス「バクラク」と、京都銀行が有する地域に根差した顧客基盤と金融ノウハウを組み合わせることで、企業の経営課題に対する支援を強化していきます。

今後の展望

LayerXと京都銀行は、本提携を通じてそれぞれの強みを活かし、地域企業のDX推進および業務効率化の支援を進めることで、地域経済の生産性向上に貢献することを目指します。あわせて、より多くのお客様への価値提供を目的に、今後の協業範囲の拡張についても検討してまいります。

株式会社京都銀行 会社概要

京都府を基盤とする大手地方銀行として、地域経済の持続的な発展に貢献しています。顧客の経営課題解決を最優先に掲げ、資金調達支援に加え、デジタル化の進展に伴うDX支援にも積極的に取り組み、お客様と共に未来を創造することを目指しています。

設立：1941年10月

代表者：頭取 安井 幹也

所在地：京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、Fintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載された内容などは発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承下さい。

※「京都FG with Bakuraku」は株式会社LayerXが京都銀行のお客さま向けに提供するサービスです。京都銀行が提供するサービスではありません。