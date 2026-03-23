「読む」×「聴く」で旅マエ知識を賢くインプット『旅×Scope』シリーズ誕生！北海道／東京／京都／奈良／伊勢 志摩 熊野古道／沖縄　　2026年3月24日（火）6点同時発売

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株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、音声読み上げサイトと連動した新しい国内旅行ガイドブック『旅×Scope（タビスコープ）』シリーズを2026年3月24日（火）に6点同時発売いたします。




『旅×Scope』は、各地の「みどころ」をしっかり解説するガイドブック。読者がより深く、詳しく知ることで、旅の感動や満足感が高まるよう、「みどころ」の歴史背景、価値、必見ポイントなどを、専門家（＝マスター）による解説をまじえながら、丁寧に紹介しています。


また、本書の記事は音声読み上げサイトとも連動。読むだけではなく、耳からも情報をインプットできる、新しいカタチのガイドブックが誕生しました。




■マスター（専門家）による巻頭特集

歴史・文化・その他各種テーマのマスター（専門家）が登場し、その土地やスポットの魅力・背景を興味深く紹介、解説をしています。知的好奇心を刺激する読み応えのある特集は、ガイドブックとしての実用性に加え、読みものとしても楽しめる構成が特徴です。大人の読者に向けて“旅の質”を一段引き上げる一冊です。





■より深く、賢く「観る」ためのコラムが充実

徹底した現地取材にもとづく詳しい「みどころ」解説に加え、旅先をより深く、賢く「観る」ためのコラムが充実しています。


＜教えてマスター＞


マスターによるスタディコラム


＜もっと深掘り＞


ライターが取材先で見聞きした情報をもとに、観光スポットを更に深掘り


＜ココに注目＞


旅先であわせて見てほしいポイント


＜＋αガイド＞


知っておくと旅の楽しみが増える便利な情報　etc.








■読むだけじゃない、「聴ける」ガイドブック

小さな文字が読みづらい、移動中に本を出すのは煩わしい、忙しくて読む時間が取れない――そんな旅マエの悩みを、音声読み上げサイトとの連動でスマートに解決しました。　*スマートフォンで付録クーポンに掲載の二次元コードを読み込むと、音声読み上げサイトへ移動します。


現地では音声ガイド感覚で、移動中や家事の合間には“ながら聴き”で知識をインプット。旅をより自由に、より軽やかに楽しむための、新しいガイドブックのスタイルをご提案します。


※自動車・自転車の運転中のスマートフォン操作や、周囲の音が聞こえない状態でのイヤホン使用は行わず、法令および交通ルールを遵守してご利用ください。




■書誌情報

【書名】 『旅×Scope』北海道／東京／伊勢 志摩 熊野古道／京都／奈良／沖縄


【定価】 1,870円～2,090円（10%税込）


【仕様】 A5判／本誌192～320ページ＋折込ＭＡＰ


音声読み上げサイトと連動


電子書籍・Googleマイマップ付き


【発売日】2026年3月24日（火）　6点同時発売


【発行】 株式会社JTBパブリッシング


【販売】 全国の書店、オンライン書店


■本書の購入は全国書店および、下記など各EC書店などで！

▼Amazon　


北海道　https://amzn.asia/d/0g7UyX15


東京　https://amzn.asia/d/0c7o4abf


伊勢 志摩 熊野古道　https://amzn.asia/d/0iUfqxrS


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奈良　https://amzn.asia/d/02zDUcdg


沖縄 　https://amzn.asia/d/01FxLyIc


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沖縄　https://books.rakuten.co.jp/rb/18515700/


本件に関するプレスリリースPDF


https://prtimes.jp/a/?f=d24732-611-f0f2ef8bdc005dc9a4f02e98c1a26378.pdf