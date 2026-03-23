特別な人に特別な日を贈ろう　「スカルプＤ」の対象商品を購入・応募で坂東工さんによる特別な日の司会やメッセージ動画が当たる！「Premium Spring Campaign」開催

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンズシャンプーブランド「スカルプＤ」は、「スカルプＤ」のブランドアンバサダーである坂東工さんによる特別な日の司会や特別なメッセージ動画がもらえる「Premium Spring Campaign」を開催いたします。

特設サイト：https://scalp-d.angfa-store.jp/campaign/spring/

キャンペーンについて春の訪れとともに、心華やぐお祝いの席や、大切な人との集いなど、晴れやかなイベントが増えるこの季節。「スカルプＤ」は、そんな特別な瞬間をより輝かせるための「大人の清潔感」をまとい、「特別な演出」で記念すべき日を祝福したい。そのような想いから、「Premium Spring Campaign」を開催いたします。

「スカルプＤ」シリーズの対象商品をご購入いただくと、「スカルプＤ」ブランドアンバサダーである、俳優・MC・アーティストの坂東工さんによる特別な日の司会やメッセージ動画が当たります。特別賞では、結婚式や大切な方のお祝いなど、素敵なイベント当日に坂東工さんが司会を務め、晴れ舞台に花を添えます。A賞では、お祝いや日頃の感謝など、大切な方へのサプライズとして坂東工さんによるメッセージ動画をプレゼントいたします。

この機会にぜひ、「スカルプＤ」で「大人の清潔感」を手に入れ、坂東工さんと共に人生の晴れ舞台を彩る、特別なチャンスに奮ってご参加ください。

「Premium Spring Campaign」キャンペーン概要

・応募期間：2026年3月23日(月)10:00～4月13日(月)23:59まで

・応募方法

アンファー公式ストアにて対象商品をご購入後、応募フォームにて必要項目を入力いただきますと応募完了となります。詳しい応募方法や応募規約は特設サイトをご覧ください。

特設サイト：https://scalp-d.angfa-store.jp/campaign/spring/

・賞品内容：

【特別賞】坂東工さんによるイベント当日の司会をプレゼント

結婚式・大切な方のお祝いなど素敵なイベントの司会を坂東工さんが務めます。

当選人数：1名様

※2026年6月1日～10月23日の期間で行われるイベントに限ります。

※司会は20分以内の一部司会となります。（全体司会ではございません。）

※企業利用・商用利用はできません。

※個人のイベントに限らせていただきます。

※事前に打ち合わせ（オンライン等）が必要となります。

【A賞】坂東工さんによるあなただけのメッセージ動画をプレゼント

坂東工さんがメッセージ動画で晴れの日を祝います。お祝いや日頃の感謝など、大切な方へのサプライズにも結婚式・大切な方のお祝いなどにもご利用いただけます。

当選人数：10名様

【参加者全員】坂東工さんの素敵なボイスメッセージを全員にプレゼント

・対象商品：

【特別賞・A賞対象商品】

下記商品をご購入いただいた方は、特別賞・A賞の両方にご応募いただけます。

ディグニティ シャンプー＆パックコンディショナーセット

極上の泡立ちと贅沢な香り。

エイジングケア※1発想から生まれた成分※2を

贅沢に配合したシャンプー。

※1：年齢に応じたお手入れのこと

※2：整肌成分

商品名：スカルプD ディグニティ ザ スカルプシャンプー&スカルプパックコンディショナー

販売名：シャンプー ＤＳ５ａ/コンディショナー ＤＣ５

内容量：350ｍL(約2ヶ月分)/350ｍL(約2ヶ月分)

価格：22,800円(税込)

スカルプＤ ネクストプラス スタイルエレブラシ

331本のピンが、髪と地肌になじみ、

髪の立体感＆ツヤを叶えるサロン級ヘアケアデバイス。

男女兼用でお使いいただけます。

商品名：スカルプＤ ネクストプラス スタイルエレブラシ

内容量：約160g(本体重量)

価格：28,600円(税込)

【A賞対象商品】

スカルプＤ シャンプー＆パックコンディショナーセット

汗・皮脂などのニオイのもとを洗浄し、

ふけやかゆみを防ぐ。

ふんわり立体感のある仕上がり。

商品名：スカルプD 薬用スカルプシャンプー&

薬用スカルプボリュームパックコンディショナー セット

販売名：薬用スカルプＯシャンプーＮＫ１５／

薬用スカルプＶＰコンディショナーＮＫ１５

分類：医薬部外品

内容量：350ｍL(約2ヶ月分)/350ｍL(約2ヶ月分)

価格：8,600円(税込)

スカルプＤ シャンプー＆育毛剤セット

シャンプーで余分な汚れを落とし、育毛剤で有効成分を頭皮に届ける。

頭皮を整え、立体感のある髪へ。

商品名：スカルプＤ 薬用スカルプシャンプー&薬用育毛スカルプトニック

販売名：薬用スカルプＯシャンプーＮＫ１５／薬用スカルプトニックＮＫ１５

分類：医薬部外品

内容量：350mL(約2ヶ月分)/180mL(137g)

価格：7,800円(税込)

プロフィール

坂東工(ばんどうたくみ)

俳優・MC・アーティスト。株式会社MORIYA代表。日本大学芸術学部を卒業後、渡米。アメリカではネイティブアメリカンと生活を共にし、自然と共生する感性や表現を学ぶ。映画『硫黄島からの手紙』（クリント・イーストウッド監督）をはじめとする映画・ドラマに出演。

帰国後はナレーター・MCとしても活躍し、AmazonPrimeVideo『バチェラー・ジャパン』司会として幅広い支持を集めた。2011年の東日本大震災を契機にアート活動を開始し、人や場所のエネルギーを独自の手法で描き出す「オーラアート」を創始。国内外での個展、企業・ブランドとのコラボレーション、神社への奉納などを通じ、その表現は広がり続けている。俳優・MC・アーティストとして、目に見えない「心の光」や「気配」を可視化する表現活動を展開し、人生と芸術の新たな可能性を探求している。

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。