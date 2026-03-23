【TAC社労士】3/29(日)無料オンラインセミナー「疾病・不祥事発生！その時社労士は？～従業員のピンチを救う、労務支援の具体策～」開催！

TAC株式会社

社会保険労務士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、社労士の実務を事例を用いて解説する無料オンラインセミナーを3/29（日）17時より開催します。

「ヒト」と「組織」を守るための対応を、40分に凝縮してお届けします

「もし今日、社内で重大な事故が起きたら？」「もし大切な従業員が、心の病で戻れなくなってしまったら？」

企業を運営する上で避けては通れない「疾病」や「ケガ」の不祥事。 これらは単なる事務手続きの問題ではなく、一歩間違えれば企業の信頼を揺るがし、従業員の人生をも左右する重大な局面です。 本ウェビナーでは、実務家の中村講師が、実際に直面した2つの事例を交えて解説します。

事例１.：外国人社員の指切断事故

警察・労基署の現場検証から、障害補償年金の申請、そして義手装着の伴走まで。 事務手続きの代行にとどまらない「支援」のあり方をお伝えします。

事例２.：メンタルヘルス不調者の支援

傷病手当金による支援を行い、その後障害年金の申請へ。 社労士は単なる「書類作成のプロ」ではありません。

一定の対応で経営者と従業員のどちらからも感謝される組織の大切なパートナーとなります。 トラブルを未然に防ぐ知恵と、起きてしまった時の最善の振る舞い。

セミナー後半は質疑応答コーナーもございます。匿名で講師に質問して疑問点を解消してください。参加無料・途中入退室可・カメラ不要・マイク不要です。お気軽にご参加ください。

実施概要

■日時：3月29日（日）17:00～ （※セミナー40分前後＋質疑応答）

■開催方法：オンライン（Zoom）

■参加費：無料

■対象： ・社労士に興味のある方・社労士の実務について知りたい方・講師に質問したい方

■予約方法：下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_webinar_b.html

担当講師

中村 翔太（なかむら しょうた）講師

【講師プロフィール】

TAC社労士講座専任講師。現在は梅田校にて講義を担当する。具体的な実例も踏まえた丁寧で分かりやすい講義が受講生から高く支持されている。開業社労士として実務家としても活躍中。

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/