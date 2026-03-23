大阪マーヴェラス・西崎愛菜選手がカフェ激戦区の行きつけ店を紹介！風船バレーでみりちゃむがリベロ・西崎愛菜選手にまさかの勝利！？「猫あるある」にツッコミ殺到『SVリーガー出没MAP』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月21日（土）に『“推し”えて！SVリーガー出没MAP 大阪マーヴェラス編 vol.3』を放送いたしました。

本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。大阪マーヴェラス編では、MCとしてバレー歴6年、令和のカリスマギャル・みりちゃむが出演し、大阪マーヴェラスの林琴奈選手、宮部愛芽世選手、西崎愛菜選手を直撃しました。

■西崎愛菜選手がカフェ激戦区のおすすめ店を紹介！“猫好き”＆“インドア”な素顔ものぞくトークを展開！

今回、出没スポットを明かしたのは、守備専門のポジション・リベロを担う、大阪マーヴェラスの西崎愛菜選手。猫のようなしなやかさと愛らしさを持つ、キュートな守護神です。

まず出没スポットとして紹介したのは、カフェやグルメが立ち並ぶ人気スポット・大阪の中崎町エリア。西崎選手は「美味しい食べ物がたくさんある場所。歩けば色々あるので困らないです」と語り、1人でカフェ巡りを楽しむことも多いと明かします。そんなカフェ激戦区の中で西崎選手が特におすすめしたのは、カヌレが人気のカフェ「π spectacle」。レトロポップな店内や芸術的なラテアートなど、思わず写真を撮りたくなる“映え空間”が魅力のお店です。

続いて、もう一つの出没スポットとして、心斎橋にある麻辣湯の人気店「楊国福」も紹介。すると、辛いものが大好きだという西崎選手に、みりちゃむから「シーズン中は我慢する？」と質問が。西崎選手は「基本我慢します」と答えるも、これを聞いていた林選手と宮部選手からは「してる！？してないですよ！」とツッコミが。慌てて「食べるけど辛さは抑えてます！」と訂正する西崎選手に、撮影現場は笑いに包まれました。

また番組では、インドア・アウトドア事情や癒しの時間について語るトークも展開。「インドアの時は100歩も歩かないくらい」と明かした西崎選手に対し、みりちゃむも「私も1日の半分以上寝てます」と共感。実家で飼っている猫との時間が癒しだと語る西崎選手と、8匹の猫を飼うみりちゃむとの“猫トーク”でも盛り上がりを見せます。

さらに思い出の場所として挙げたUSJでのエピソードでは、絶叫系アトラクションで目をつぶり続けていた結果「友達から失神していると思われた」というまさかの出来事も披露。テーマパークデートの“あり・なし”をめぐるトークでも、それぞれの価値観が飛び出し、終始和やかな雰囲気に包まれました。

そして番組後半には、お題に答えながら風船を繋ぐ恒例の「風船バレー」対決も実施。最後は猫好き同士のみりちゃむと西崎選手による「猫あるある」対決に発展します。「こたつ好き」「エサ好き」「おやつ好き」などの回答に林選手と宮部選手から「全部好きやん！」とツッコミが飛び交うなか、最後は西崎選手が答えに詰まり敗北。罰ゲームとして“好きな人に言われたい一言”を披露し、思わず赤面する場面も見られました。

「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26 大同生命SVリーグ男女の注目試合を毎節無料で生中継。

試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供しています。

国内最高峰のバレーボールリーグを、ぜひ「ABEMA de J SPORTS」でお楽しみください。

■『SVリーガー出没MAP』 配信概要

・～大阪マーヴェラス・西崎愛菜選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年3月21日（土）昼12時～

URL：https://abema.go.link/kfkyr

出演者：

【ゲスト】

林琴奈（大阪マーヴェラス）

宮部愛芽世（大阪マーヴェラス）

西崎愛菜（大阪マーヴェラス）

【MC】

みりちゃむ

・～大阪マーヴェラス・林琴奈選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年3月7日（土）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/dHuOy

・～大阪マーヴェラス・宮部愛芽世選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年3月14日（土）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/cf7vR

「大同生命SVリーグ 女子」

シリーズURL：https://abema.go.link/k4IMF

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※サービス名称の表記にご注意ください。（NG表記：「Ameba」、「Abema」）