『MdNデザイナーズファイル2026』刊行記念トークイベント。坂本俊太×深地宏昌「拡張するグラフィックデザイン─デザインとAI、プログラミング、コーディングあれこれ」2026年4月10日開催！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、2026年4月10日（金）に『MdNデザイナーズファイル2026』刊行記念トークイベントを本屋B&B（世田谷区代田）にて開催いたします。

坂本俊太×深地宏昌「拡張するグラフィックデザイン」

『MdNデザイナーズファイル2026』刊行記念トークイベント

「MdNデザイナーズファイル」は、前身の「MdNクリエイターズ・ファイル」（2002年刊行）から数えて、2026年で創刊25周年を迎えます。

--「本」という物体に落とし込まれる静的なグラフィックを、モーションやUIといった動的でインタラクティブな性質と接続する。

3月10日に発売した最新刊『MdNデザイナーズファイル2026』では、このような装丁テーマを掲げました。その試みとして、カバーからアクセスできるアプリを用意。アプリを通じて、読者一人ひとりがブックデザインを楽しめる仕掛けになっています。

今、グラフィックデザインの領域は広がっています。紙媒体のデザインに留まらず、Webサイトやアプリ、映像といった動的な表現など、さまざまな分野とつながるようになりました。さらに生成AIの登場によって、アイデアの出し方や制作の進め方なども変わりつつあります。

本イベントでは、本書のアートディレクションを務めたNEW Creators Club／Play.Graphicsの坂本俊太さんと、DIGRAPH（ディグラフ）を主宰し、デジタルとフィジカルを掛け合わせたグラフィック表現を探求する深地宏昌さんをお招きします。

拡張するグラフィックデザインの領域の中で、お二人がアナログとデジタルの境界をどのように行き来し、発想や表現に生かしているのか、AIをはじめとする新しいテクノロジーとどのように向き合っているかなどを、自由闊達に語り合っていただきます。

●このイベントで学べること・得られること

○グラフィックデザインや装丁にまつわる貴重な経験談に聞ける

○第一線で活躍するデザイナーの仕事観に触れられる

○デザインや創作のインスピレーションが得られる

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【トークイベント概要】

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■イベント名：

坂本俊太（Play.Graphics / NEW）×深地宏昌（DIGRAPH）

「拡張するグラフィックデザイン ─デザインとAI、プログラミング、コーディングあれこれ」

『MdNデザイナーズファイル2026』（エムディエヌコーポレーション）刊行記念

■開催日時：2026年4月10日（金）19:30～21:30（開場19：00）

■会場：本屋B&B（世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F）

■定員：50名（来店参加）

■参加費：

・来店参加（1ドリンク付き）：2,750円（税込）

・配信参加：1,650円（税込）

・配信参加（書籍付き）：6,490円（税込／配信参加費1,650円＋書籍4,840円）

■参加・申込方法：

本屋B&Bサイト（https://bb260410a.peatix.com/）から詳細のご確認とお申し込み手続きができます。

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■出演者（敬称略）

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坂本 俊太（さかもと・しゅんた）

「グラフィックの玩具性（Graphics as Playthings）」を探求するR&DプロジェクトPlay.Graphicsを主宰。アートディレクション、グラフィックデザイン、コーディングを背景に、インタラクティブや実験的な視覚体験の領域で活動。武蔵野美術大学 基礎デザイン学科卒業後、博報堂を経て、2021年にNEW Creators Clubを共同設立。『MdNデザイナーズファイル2026』のアートディレクションを担当。主な受賞歴：JAGDA新人賞2024、JAGDA賞（デジタルメディア 2023・2024）。

Instagram：@sakamoto.app(https://www.instagram.com/sakamoto.app/)

深地 宏昌（ふかじ・ひろまさ）

デザイナー。1990年大阪府生まれ。東京を拠点に活動。2015年、京都工芸繊維大学大学院デザイン科学専攻修了。 2023年、プログラマー堀川淳一郎と共にクリエイティブスタジオ「DIGRAPH」を発足。「コンピュテーショナルプロセス」と「手を動かす試行」の両方を大切にしながら、デジタルとフィジカルを掛け合わせたグラフィック表現の研究と実践を行う。

Instagram：@hiromasafukaji(https://www.instagram.com/hiromasafukaji/)

〈モデレーター〉

植田 阿希（うえだ・あき）

合同会社 Pont Cerise代表。『MdNデザイナーズファイル』の編集を担当。アート、グラフィックデザイン、建築、ファッションデザイン、イラストレーション、写真、クラフト、漫画、アニメ、日本の伝統文化などの分野で、国際共同出版物の企画・編集・制作に携わっている。著書：『ロゴデザインの教科書』『不滅のデザインルール』（SBクリエイティブ）など。

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/