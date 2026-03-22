”本物”を堪能できる唯一無二のデザートコース専門店、Authenticが 4月15日、渋谷区・富ヶ谷にオープン。OMAKASEにて予約開始

株式会社SweetsCreator

株式会社SweetsCreator(代表取締役:高橋壮幹)は、2026年4月15日、渋谷区富ヶ谷に完全予約制のデザートコース専門店 「Authentic（オーセンティック）」 をオープンいたします。Authentic は「日本に、世界に、デザートを味わう食文化を」をコンセプトに掲げ、四季を感じる、ここでしか体験できない全6皿で構成されたデザートコースと、ミクソロジーペアリングをご提供します。

オーナー・パティシエの高橋壮幹は、数々の有名店での修業を経て、ミシュラン二つ星NARISAWAで4年半シェフパティシエとして研鑽を積んだ後に、ニューヨーク、ブルックリンのレストランの立ち上げにシェフパティシエとして参画し、最短での星獲得に尽力しました。

2025年5月に帰国し、独立のためにじっくりと準備を重ねてきました。成熟した日本の食文化において、日本のデザートは世界トップレベルであるにもかかわらず、寿司や和食のように旅行の目的とまではなっていません。日本の四季を感じるデザートのために日本に来てもらえるようなポジションに、デザートを昇華させることが高橋壮幹のビジョンです。「デザート」という文化を日本に定着させるために、その第一歩としてミシュランの星獲得を目指します。

ニューヨークではミシュラン、NYタイムズ、タイムアウトなどの有名メディアで多数掲載され、注目を集めました。ニューヨークでもミシュランに取り上げられ、注目を浴びた事前予約制のオーダーメイドケーキ（税込8000円～）もお持ち帰りで承ります。記念日やお誕生日、お祝い事にぜひご利用ください。

4月15日のオープンを前に、予約サイトOMAKASE（https://omakase.in/ja/r/pt622119）にてご予約を開始しました。ここでしか味わえない本物のデザートコースをぜひご堪能ください。

【店舗概要】

席数 ロングテーブル : 8席 個室 : 1室（4名まで）

営業時間 水木金：15:00～、18:30～

土日祝：12:30～、15:30～、18:30～

料金：21780円 6品 ミクソロジーペアリング込み（税サ込み）

定休日 月、火

電話番号：090-8721-7994(#)

お支払い方法

■ご予約時：コース代金のみ事前決済

■当日の追加注文：クレジットカードのみ(現金不可)

住所 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-13 RayQuon OKUSHIBU 3F

最寄り駅 代々木公園駅（徒歩4分）

Instagram:https://www.instagram.com/authentic_dessert_dining/

【取材のお問い合わせ先】

株式会社SweetsCreator 担当：稲木（メールアドレス：ryutaro_inaki@sweetscreator.com)

オーナーパティシエ

高橋壮幹

奈良県生まれ。ロブションなど数々の有名店で研鑽を重ねたのち、2018年から22年まで、ミシュラン2つ星のNARISAWAでシェフパティシエを務める。その後、ニューヨークのフランス料理店の立ち上げにシェフパティシエとして携わり、ミシュラン一つ星の獲得に貢献。ニューヨークではオーダーケーキやOEMも手がけ、ミシュランなどの有名メディアに何度も取り上げられた。2025年、日本に帰国し、約1年間の開業準備をへて、4月15日にデザートコース専門店Authenticを富ヶ谷にオープン。

内装イメージ。内装は新進気鋭の建築家、三井嶺氏による白を基調としたデザイン。施工は、数々のミシュラン星付きレストランをてがける板井工務店。