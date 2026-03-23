D&Mトレーディング株式会社、第50回2026日本ホビーショーに出展　KnitPro・Lantern Moon・Symfonie Yarnsの魅力を実物展示・販売

D&Mトレーディング株式会社

D&Mトレーディング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：和田綾子）は、世界的編み針ブランド KnitPro（ニットプロ）および高級ライン Lantern Moon（ランタンムーン）の日本正規輸入代理店として、2026年5月8日（金）～10日（日）に東京ビッグサイトで開催される「第50回2026日本ホビーショー」に出展いたします。

あわせて、KnitProが展開する高品質毛糸ブランド Symfonie Yarns（シンフォニーヤーンズ）も取り扱い、作品づくりをトータルでお楽しみいただけるブースを展開いたします。

日本ホビーショーは、ハンドメイドやクラフト、手芸の魅力が一堂に集まる国内有数のイベントです。

多彩な企業・ブランド・クリエイターが集い、最新の商品や作品、技術、アイデアに触れられる場として、多くの来場者に親しまれています。

D&Mトレーディング株式会社にとっても、ブランドの世界観や商品の魅力を、実際に手に取って体感いただける貴重な機会となります。

日本初登場の新商品や限定アイテムも展開

会場では、編み針、付け替え式輪針セット、各種アクセサリー類に加え、作品づくりをより豊かに楽しめる毛糸まで、ブランドの魅力を実際に手に取ってご覧いただけます。

人気シリーズの実物展示・販売に加え、日本初登場の新商品や限定アイテムもご用意し、初心者の方から上級者の方まで楽しめるブースを展開いたします。

日本初登場の新商品「KnitPro Ginger Purple」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i3kYows7kZI ]

人気シリーズの商品

特別ゲスト来場予定

特別ゲストとして、KnitPro社副社長 ムニッシュ・バラ（Munish Bhalla）氏、ならびに人気輪針系YouTuber めんまさん（@menma_______(https://www.youtube.com/@menma_______)） の来場を予定しております。

ブランドの背景やものづくりへの思い、商品の魅力をより身近に感じていただける機会となる見込みです。

ブランドと消費者をつなぐ、日本市場での取り組み

当社は「品質」と「信頼」を基盤に、国内外から厳選した高品質な商品を日本市場で展開しており、これまでに40社以上のメーカーと提携してまいりました。

市場動向を的確に捉えた商品選定、販売、プロモーションを通じて、メーカーと消費者をつなぐ架け橋となることを目指しています。

今回の出展も、その取り組みの一環です。

D&Mトレーディング株式会社は、今後も編み物・手芸を愛する皆さまに向けて、上質で魅力ある商品との出会いを提供するとともに、ブランド価値の向上と日本市場でのさらなる認知拡大に取り組んでまいります。

なお、会場でご覧いただいた商品は、楽天市場「ふわふわひつじの夢」およびAmazon「D&Mトレーディング株式会社」でもご購入いただけます。

イベント概要

名 称：第50回2026日本ホビーショー

日 時：2026年5月8日（金）～10日（日）10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト 東展示棟 東7ホール

ブース番号：糸と布WORLDエリア B-24

出展者ページ：https://2026.hobbyshow.jp/lineup/detail-223

【会社概要】

D&Mトレーディング株式会社

代表者： 和田綾子

Email ： info@dandm-trading.com

ウェブサイト： https://dandm-trading.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/dandm.trading/

楽天市場「ふわふわひつじの夢」 ： https://www.rakuten.co.jp/fuwahitsuji/

Amazon「D&Mトレーディング株式会社」： https://www.amazon.co.jp/stores/page/60ECA6D7-81D8-403E-B96D-659E6EBEC9CF