[セミナー開催決定]事業者必見！山脇康嗣弁護士による「特定技能制度」徹底解説オンラインセミナー

公益財団法人東亜総研

公益財団法人東亜総研（本部：東京都千代田区一番町4-42-5F 代表理事・会長：長澤 薫）は、「事業者必見！山脇康嗣弁護士による『特定技能制度』徹底解説オンラインセミナーを、2026年4月3日（金）15:00～17:00に開催します。このイベントは、特定技能外国人の受入企業の経営者及び管理者に、１.制度の全体像、２.企業に求められる責任・義務、３.今後の実務対応を正しく理解して頂く事を目的としています。”外国人材を適正に雇用したい””これから雇用を検討したい”企業経営者様、経営幹部・人事担当者様、並びに外国人材に対する支援業務を行っている団体様も対象にしたものです。私たちは、本セミナーを通じて、適正な環境下での特定技能外国人の質的・量的向上を図り、外国人材の成長促進と企業の生産性向上の実現を目指しています。

開催の背景

本セミナーは、従来の技能実習制度以上に、特定技能への移行を想定した人材育成を求める要素を含んだ「育成就労制度」が2027年からスタートするにあたり、3月11日に開催した「育成就労制度徹底解説オンラインセミナー」に引き続き、入管法の権威である山脇康嗣弁護士に、特定技能制度そのもののみならず、育成就労と特定技能のつながりも解説していただきます。

セミナーの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177861/table/3_1_9a77fb589121f0e8f3108c44efdebfb0.jpg?v=202603231051 ]

プログラム・内容

1.特定技能制度の全体像と最新動向

2.受入企業に求められる義務と責任

3.育成就労制度とのつながり

4.技人国との違い

5.質疑応答

※ご参加者様には、事前にご質問を受付いたします。又、当日講師が使用する資料及びアーカイブ動画の共有も予定しており、貴重な学びの機会を得ることができます。

参加方法

- 事前登録や参加申込方法：オンライン申込限定 ※以下のサイトよりお申込みください。https://peatix.com/event/4933338/view?k=6f1d3e2ffcd48453247fef2a71942dd66582ca6a※お申込時に事前決済が必要となります。- 参加定員：500名- 参加締切日：2026年4月2日（木）23時59分

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[担当者イメージ]公益財団法人東亜総研 本部

担当：野村、前田

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