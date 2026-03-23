スキンケアに欠かせない美容成分、”完全非加熱生プラセンタ”の細胞機能への寄与が期待される成分の特定に成功。「プラセンタカイン」と命名。

プラセンタカインについて

株式会社ジェニックジャパン特許PD膜分離法で抽出される生プラセンタとプラセンタカイン

加熱処理を行わない胎盤抽出エキス生プラセンタにはたんぱく質の他に糖類、脂質、ビタミン、ホルモン、ミネラル等も含まれているため、プロテオーム解析により成分を網羅的に分析し500種類以上のタンパク質を検出。

特に細胞機能への寄与が期待され有効と思われるEGFなどの成長因子や、サイトカインなどのたんぱく質で胎盤由来の活性たんぱく質の総称（約60種）を「プラセンタカイン」と命名しました。

プラセンタカイン含有、生プラセンタの今後について

生プラセンタの肌細胞に対する有効性は、研究面と化粧品を通したスキンケアの両面から広く知られていましたが、含有成分の多さと複雑さの点から本来の有効成分特定が難しい状況で、EGF（上皮成長因子）という一つの活性成分だけが話題になっていましたがそれ以外にも多くの活性成分がある事が証明出来たと同時に、多くの有効成分「プラセンタカイン」を含まなければならない事も分かりました。

これまで一括りで語られてきた生プラセンタですが、抽出製造段階での非加熱化は当然として、「プラセンタカイン」の含有が本来の生プラセンタであるかどうかの判断になってくると思われます。

そして、各成分の特徴把握が可能となり、不要な成分の選別も進めることで生由来に起因する課題も解決され、今後はより有効な生プラセンタの活用が出来るようになると思われます。

【研究概要】共同研究：株式会社FILTOM／北九州市立大学（北九州市FAIS実用化開発事業）

ジェニックジャパン製品との関係について

フィルトム社の生プラセンタ（プラセンタカイン含有）をかねてから使用してきた当社エステティックサロン使用化粧品。サロン専売化粧品。及び一般販売の化粧品シリーズも、沢山のお客様から使用後の実感・お喜びの声を頂いて参りましたがエビデンス面からその一助になると考えております。

オリジナル化粧品 ジェイジェニーク バランス

JJENYC BalanceJJENYC Balance

当社直営サロンで50年以上、お客様10万人以上の肌と向き合い気づいたのは「肌は一人ひとり違う」ということ。

肌常在菌の研究を重ね、肌を守りながら洗える“ジェル状純石鹸”や肌の栄養となる“完全非加熱生プラセンタ”（プラセンタカイン含有）を採用した独自のスキンケアシステムを開発しました。

素肌本来の力を大切にし、健やかで美しい肌を目指すための化粧品シリーズです。化粧品通販サイト https://shop.jenicjapan.com/(https://shop.jenicjapan.com/)

直営エステティックサロン https://bestyle.co.jp/salon/#list(https://bestyle.co.jp/salon/#list)

銀座店JJENYC SALON GRAND GINZA

住所：〒104-0061

東京都中央区銀座７-9-16 銀座ロータリービル4F

TEL：03-3289-6066

営業時間：11：00～20：00

定休日：木曜日

https://jjenyc-salon.jp/

水戸店GENIC SALON GRAND GINZA水戸

住所：〒312-0847

茨城県水戸市米沢町269-2

TEL：0120-828-227

営業時間：11：00～20：00

定休日：毎週月・火曜日

https://mito.jjenyc-salon.jp/(https://mito.jjenyc-salon.jp/)

ひたちなか店GENIC SALON GRAND GINZAひたちなか

住所：〒312-0018

茨城県ひたちなか市笹野町2-1-1ガーデンヒルズU204

TEL：0120-168-186

営業時間：11：00～20：00（曜日により変動あり）

定休日：毎週月曜日・第1.3日曜日・第2.4火曜日

https://mito.jjenyc-salon.jp/(https://mito.jjenyc-salon.jp/)

サロン専売化粧品 オリジナル化粧品 ジェニックプロスキン

GENIC ProskinGENIC Proskin

肌の常在菌に着目し、すこやかな素肌を支える“完全非加熱生プラセンタ”（プラセンタカイン含有）を厳選贅沢に配合した肌環境ケア化粧品です。

サロンで体感したような“森の清流のような透明感ある素肌”を、そのまま日常にも取り入れてもらいたい。

肌と肌常在菌が共に生きる「肌共生システム」を最大限に活かし、肌本来のバリア機能と保湿力で、健やかで輝く素肌へのお手伝いをいたします。

化粧品共同研究開発会社、フィルトム社及びニュースリリースはこちら

https://www.filtom.com/(https://www.filtom.com/)

https://www.filtom.com/424760/(https://www.filtom.com/424760/)

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