電力小売事業者向け「節電Dr.」中東情勢緊迫による価格高騰から小売と需要家を守る緊急導入支援を開始。容量市場対策のピークカット機能で圧倒的なコスト削減。2022年のエネルギー危機再来に迅速に備える。

株式会社RESIZE

エネルギーマネジメント事業を展開する株式会社RESIZE（本社：京都府京都市、代表取締役：渕田 悠介）は、電力小売事業者向けデマンドレスポンス（DR）支援システム「節電Dr.(せつでんどくたー)」において、昨今の緊迫する中東情勢を受けたエネルギー価格高騰対策に加え、容量市場における「容量拠出金」の負担を大幅に軽減する「アラート・ピークカット機能」の提供を期間限定で拡大いたします。

2026年度より本格化する容量拠出金の算定根拠となる「エリアピーク時」の需要を、事前設定のDR発動によりピンポイントで抑制。市場価格高騰（スポット市場）への対応と、固定費（容量拠出金）の削減を同時に実現する「緊急導入支援キャンペーン」を期間限定で実施いたします。節電Dr.は小売事業者の経営基盤を強固に支えます。

1. 【実績重視】容量市場対策：ピンポイントなピークカットで拠出金を大幅削減

「節電ドクター」の最大の強みは、容量拠出金の算定に直結する「エリアピーク1時間」を狙い撃ちできるピークカット機能です。すでに導入先で、算定基準となる時間帯の需要抑制に成功しており、翌年度の拠出金負担を数百万円～数千万円規模で削減した豊富な実績（※事業規模による）を有しています。

2. 2022年の再来に備える迅速な対応

燃料調達リスクによるJEPX（日本卸電力取引所）の価格高騰は、市場連動型プランを扱う事業者にとって死活問題です。「節電Dr.」はJEPX市場と連動した自動通知により、需要家に「賢い節電」を促し、需要家へ「節電の納得感」を提供し、高騰時の離脱（チャーン）を防ぐことで、CSの負担を軽減します。また、新規顧客営業時にも安心の材料として顧客の不安解消につなげます。

3. 「今すぐ」の対策が必要な現場へ。最短2週間の迅速導入

燃料情勢が不透明な中、「検討」に時間をかけることはリスクです。SaaS型モデルの利点を活かし、最短2週間でサービス提供を開始。今夏の需給逼迫や、突発的な価格高騰を前に、機会損失を最小限に抑えます。

4. 経営を圧迫しない、業界最安級の基本料金体系

「節電Dr.」は、システム導入自体が経営の重荷にならないよう、徹底したコスト削減を実現しています。低コストな基本料金と、供給地点数に応じた従量課金を組み合わせ、あらゆる規模の事業者に最適な費用対効果を提供します。

5. 豊富な導入実績とノウハウの提供

単なるシステム提供に留まらず、低圧需要家の行動変容を促すための「通知文言の最適化」や「インセンティブ設計」など、実績に基づく運用ノウハウも併せて提供。初めてDRに取り組む事業者様でも、即座に効果を実感いただけます。



【節電Dr.】サービス紹介ページ(https://lp.setsuden-dr.com/)

社数限定の導入拡大

2026年夏の需給逼迫と、来期の容量拠出金削減を確実なものにするため、以下の期間限定特典を提供いたします。

- 対象： 2026年4月末までに新規でお問い合わせ・ご契約いただいた事業者様- 特典内容：- - 初期導入費用の大幅割引- - 容量市場対策・ピークカット効果を向上させるノウハウ共有とDR運営体制構築支援を実施- 目的： エネルギー危機の再来を前に、一社でも多くの小売事業者様の経営基盤を支えること。

【株式会社RESIZE 代表取締役 渕田 悠介のコメント】

「2022年の教訓は、『備えのない経営はいかに脆いか』ということでした。現在、中東情勢や容量市場の負担増という新たな局面を迎え、小売事業者の皆様には迅速な判断が求められています。12社を超える導入実績から得た知見を凝縮した『節電Dr.』を、このキャンペーンを通じて、より多くの皆様の『経営の盾』として活用いただけることを切に願っています。」

株式会社RESIZE

企業理念：デンキまるごと、ジブンごと



急変する電力事情・環境変化の中で、電気をいつでも好きなだけ使えることは当たり前ではなく、これからはひとりひとりが考え行動する時代になっています。

私たちはそんな電力に対する世の中の捉え方を「デンキまるごと、ジブンごと」を理念として刷新し、電力を担う人々と使う人とのコミュニケーション方法を創造することで、ひとりひとりがエネルギーに対する理解を深め、AI・ITを活用したソフトウェアやアプリケーションを通じ、みんなが積極的に考えて行動し、効率的にエネルギーを使用できる未来を目指しています。

現在は主に節電・DRシステム「節電Dr.」の開発し電力会社様へサービス提供しております。また各家庭のエネルギーマネジメントを、再生可能エネルギーの普及を通して促進するため、太陽光・蓄電池販売施工会社様への支援として「発電Dr.」を展開しております。