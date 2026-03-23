世界最大級のAIコミュニティ「WaytoAGI」、グローバルサミット「AGI HORIZON: Tokyo 2026」開催～4月8日＠八芳園

株式会社36Kr Japan

世界で800万人以上のメンバーを擁する中国最大級のオープンソースAIコミュニティ「WaytoAGI」は、2026年4月8日（水）、東京・白金台の歴史的庭園「八芳園」にて、グローバルAIカンファレンス「AGI HORIZON: Tokyo 2026 | Global AI Builders Summit(https://luma.com/3iwspjhl)」を開催いたします。

※本カンファレンスは、日本最大級のWeb3・AI国際イベント「TEAMZ Summit 2026」と同時開催。

昨年、桜美林大学で開催された「WaytoAGI グローバルAIカンファレンス 2025」は、1000人以上の来場者を記録し、AI開発者コミュニティの間でも大きな反響を呼びました。

2026年は会場を歴史ある八芳園に移し、規模・内容ともにさらに進化した形で開催されます。世界のAIモデル開発をリードする研究者から、新たなAIプロダクトを生み出すスタートアップ、AIクリエイターまで、AGI（人工汎用知能）時代を切り拓くグローバルなAIビルダーが一堂に会します。

「AGI HORIZON 2026」のコンセプト

1000人以上の来場者を記録する「WaytoAGI グローバルAIカンファレンス 2025」

～Tradition Meets Tomorrow～

2026年、AIは研究段階から社会実装のフェーズへと急速に移行しています。「AGI HORIZON」は単なる技術カンファレンスではありません。

約1万平米に広がる日本庭園を舞台に、

最先端の「Computing（計算能力）」と、日本の「Zen（禅）」の思想を融合する

という独自のコンセプトを掲げています。

ノイズに満ちたオンライン空間から離れ、

静謐な庭園の中でAIの未来を語る。

この空間は、AIの技術進化だけでなく、

人間社会とAIの関係を再定義するための「対話の場」として設計されています。

注目プログラム（What to Expect）

・Visionary Keynotes & PanelsーAIの未来を描くビジョナリー

グローバルAIモデル開発の最前線で活躍する研究者、アジアのAIイノベーションを牽引する起業家、トップAIクリエイターが登壇。LLMの次の潮流である「Embodied AI（身体性AI）」「AIエージェント」「AIインフラ」「マルチモーダルAI」など、次世代AIの方向性を議論します。

登壇者一覧（一部）

・Hyper-Demo Zoneー「見る」から「体験する」へ

従来の静止パネル展示を廃止。最新のマルチモーダルモデル、AIエージェントのワークフロー、次世代のAI生産性ツールをリアルタイムで体験できるインタラクティブなデモゾーンを設置します。

・Creator's GalleryーAIアートの最前線を体感

世界のAIアーティストによる高解像度ディスプレイを用いた没入型展示。AIによって拡張される人間の創造性を体感。テクノロジーとアートが交差する、新しい創造の可能性を提示します。

可能性の風が吹く -- AI時代の芸術のうねり（2025年大会の展示様子）

・Zen & Tech Networkingー禅とテックが交わるネットワーキング

八芳園が誇る伝統的な茶室や庭園で、VVIP限定の茶道体験やB2Bマッチメイキングを実施。AIエコシステムの重要プレイヤー同士が、国境を越えて深くつながるネットワーキングの場を提供します。

開催概要

早割チケットは2026年3月25日（火）23:59まで。お申し込みはお早めに。スポンサー企業＆パートナー企業一覧

名称： AGI HORIZON: Tokyo 2026 | Global AI Builders Summit

日時： 2026年4月8日（水）9：30‐17：30

会場： 八芳園（東京都港区白金台1-1-1）

主催： WaytoAGI

共催： TEAMZ Summit、Linkloud、Asu Capital

メディアパートナー： 36Kr Japan

言語： 日本語・中国語・英語

参加登録：https://luma.com/3iwspjhl

※早割チケットは2026年3月25日（火）23:59まで。お申し込みはお早めに。

WaytoAGIについて

WaytoAGIは、AI技術の開発・応用・普及を推進するオープンソースAIコミュニティです。現在、世界で800万人以上のメンバーを抱え、3,000万アクセスを超えるナレッジベースを運営しています。世界中の開発者、研究者、起業家、投資家をつなぐ、グローバルAIエコシステムのハブとして、AGI時代の技術革新と社会実装を促進しています。

公式HP：https://www.waytoagi.com/

連絡先：AJ（Founder） AJ@waytoagi.com

36Kr Japanについて

36Kr Japanは、中国最大のテック・スタートアップメディア「36Kr」の日本版を運営しているほか、日本企業向けに中国をはじめとするアジア各国とのビジネスマッチングサービスや中国企業の日本進出・市場開拓支援などを行っています。

メディアサイト：https://36kr.jp/