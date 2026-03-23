株式会社WellVi、株式会社プロラボホールディングスと共同で新会社「株式会社PROLABO・COSMETICS」を設立

株式会社WellVi

株式会社WellVi（東京都港区、代表取締役社長：久保田由花子、以下 当社）は、株式会社プロラボホールディングス（以下 プロラボHD）と共同で、化粧品事業を展開する新会社「株式会社PROLABO・COSMETICS（プロラボコスメティックス）」を設立いたしました。今後、本事業を通じて、当社の商品開発力とプロラボHDの販路基盤を融合し、新たなビューティー市場を創出してまいります。

本取り組みにより、当社は内外からアプローチする本質的なビューティーケアを実現し、より多くの方に価値を届けてまいります。

■新会社設立の背景

当社は「美肌人口を増やす」という理念のもと、スキンケアブランド『SHIYAKA(R)』を中心に、美容サロン・美容クリニック向けのアウタービューティー商材の企画・開発を行ってまいりました。

近年、美容領域においては、外側からのケアだけでなく、内側からの健康・美容を含めたトータルケアへのニーズが高まっています。

このような背景のもと、当社が培ってきた商品開発力・現場起点の知見と、プロラボHDが有するインナービューティー領域におけるブランド力および国内外の流通基盤を融合し、より本質的なビューティー価値の提供を目指し、本新会社の設立に至りました。

■本取り組みの概要

本新会社では、当社が強みとするアウタービューティー領域の商品開発力を軸に、プロラボHDの販路およびブランド力を掛け合わせることで、製品開発から流通、プロモーションまで一体となった事業展開を行ってまいります。

これにより、「インナー・アウター統合型ビューティーケア」を実現し、より多くの顧客に対して高付加価値な商品・サービスの提供を目指します。

■今後の展開

今後は、スキンケアを中心とした商品ラインの拡充に加え、美容サロン・クリニック市場における展開強化、ならびに海外市場への展開も視野に入れたブランド構築を進めてまいります。

また、現場ニーズを起点とした商品開発と、データおよびブランドを活用したマーケティングを融合することで、継続的な事業成長を図ってまいります。

【新会社概要】

会社名 ：株式会社PROLABO・COSMETICS（プロラボコスメティックス）

所在地 ：東京都港区（予定）

資本金 ：1,000万円

事業内容：化粧品および美容関連商品の企画・開発・販売

■株式会社WellViについて

「美肌人口を増やす」ことを企業理念に掲げ、美容関連製品の企画・開発・販売を中心に事業を展開。

スキンケアブランド『SHIYAKA(R)』は、敏感肌・エイジングケア領域を中心に支持を拡大しており、現場視点に基づいた商品開発を強みとしています。

代表の久保田由花子は、海外で予防医学・アーユルヴェーダを学び、帰国後にエステティックサロンを開業。現場経験に基づく知見を商品開発に反映しています。

■株式会社プロラボホールディングスについて

プロラボHDは、インナービューティーを通じて“人類の健康寿命の延伸に貢献すること”を企業理念に掲げ、インナービューティーブランド「エステプロ・ラボ」の商品開発事業をはじめ、現在13の事業を展開しています。

同社が手掛けるインナービューティーブランド「エステプロ・ラボ」は、エステティックサロンを中心に国内で30,000店舗以上、また世界21ヵ国（地域）に展開するブランドです。商品は酵素ドリンク、サプリメント、美容ドリンクなど140種類以上。安全性・プロユースの品質・学術エビデンス・クリエイティビティの4つをポリシーに掲げ、結果にこだわった“本物の商品”のみをお届けしています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社WellVi（ウェルヴィ）

代表者 ：久保田 由花子

所在地 ：東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

設立 ：2023年8月

事業内容：美容関連製品の企画・開発・販売を中心に、映像コンテンツ事業、コンサルティング事業などを展開。美容分野を軸とした幅広いソリューションを提供しています。

URL ：https://wellvi.co.jp/