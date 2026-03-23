ランドローバー東京ベイ有明(BCJapan株式会社)が「ロンドンドッグフェスタ in 東京ビッグサイト」に協賛

ランドローバー東京ベイ有明(BCJapan株式会社)が協賛

株式会社東京DOGS

株式会社東京DOGS（本社：埼玉県越谷市、代表：松尾邑仁）は、2026年6月21日（日）に東京ビッグサイト 東8ホールで開催予定の「ロンドンドッグフェスタ」において、ランドローバー東京ベイ有明(BCJapan株式会社)が協賛することをお知らせします。

BCJapan株式会社は、東京ベイ有明・世田谷・目黒・杉並に4店舗を展開する、ジャガー・ランドローバーの正規販売店です。

ランドローバーの新車販売および、ジャガー・ランドローバーの認定中古車販売、サービスの拠点として、お客様のライフスタイルに合わせた上質な1台をご提案いたします。

英国の世界観を取り入れた「ロンドンドッグフェスタ」において、ランドローバー東京ベイ有明(BCJapan株式会社)の協賛参画により、イベント全体の世界観をより一層高めるとともに、来場者に向けた新たな体験価値の創出を目指します。

なお、当日の出展内容については現在協議中であり、詳細が決まり次第、順次ご案内します。

開催概要

イベント名：London Dog Festival（ロンドンドッグフェスタ）2026 in東京ビッグサイト

開催日時：2026年6月21日（日）10:00～17:00（予定）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 東8ホール

住所：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

駐車場：会場内駐車場あり

入場料：前売り1,650円・当日券3,000円・小学生以下660円・3歳以下無料

愛犬同伴：ペット同伴OK（参加規約をご確認ください）

主催：LONDON DOG FESTIVAL 運営委員会

詳細ページ：https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/(https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/)

■ チケット情報

前売りチケットは現在販売中です。ご購入はこちらから。

チケット購入ページ：https://tokyo-dogs.shop/(https://tokyo-dogs.shop/)

ランドローバー東京ベイ有明 / LAND ROVER 関連情報

公式サイト：ジャガー・ランドローバー東京ベイ有明(https://bcj-ariake.jp/)

お問い合わせ：CONTACT | ジャガー・ランドローバー東京ベイ有明(https://bcj-ariake.jp/contact)

Instagram（ランドローバー東京ベイ有明）：@jlr_tokyo_bay_ariake(https://www.instagram.com/jlr_tokyo_bay_ariake/)

Instagram（BCJapan認定中古車）：@bcjapan4571(https://www.instagram.com/bcjapan4571/)

株式会社東京DOGS/会社概要

代表取締役：松尾 邑仁

本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

TEL：048-919-2958

MAIL：info@tokyo-dogs.com

事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs

取材・掲載に関するお問い合わせ先

株式会社東京DOGS ロンドンドッグフェスタ運営委員会

担当：[松尾 大]

TEL：080-7355-4520

MAIL：d.matsuo@tokyo-dogs.com

報道関係者の皆さまからの取材、掲載、撮影等に関するお問い合わせは、上記窓口にて承っております。

当日の取材をご希望の場合は、事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。