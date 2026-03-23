ランドローバー東京ベイ有明(BCJapan株式会社)が「ロンドンドッグフェスタ in 東京ビッグサイト」に協賛
ランドローバー東京ベイ有明(BCJapan株式会社)が協賛
株式会社東京DOGS（本社：埼玉県越谷市、代表：松尾邑仁）は、2026年6月21日（日）に東京ビッグサイト 東8ホールで開催予定の「ロンドンドッグフェスタ」において、ランドローバー東京ベイ有明(BCJapan株式会社)が協賛することをお知らせします。
BCJapan株式会社は、東京ベイ有明・世田谷・目黒・杉並に4店舗を展開する、ジャガー・ランドローバーの正規販売店です。
ランドローバーの新車販売および、ジャガー・ランドローバーの認定中古車販売、サービスの拠点として、お客様のライフスタイルに合わせた上質な1台をご提案いたします。
英国の世界観を取り入れた「ロンドンドッグフェスタ」において、ランドローバー東京ベイ有明(BCJapan株式会社)の協賛参画により、イベント全体の世界観をより一層高めるとともに、来場者に向けた新たな体験価値の創出を目指します。
なお、当日の出展内容については現在協議中であり、詳細が決まり次第、順次ご案内します。
開催概要
イベント名：London Dog Festival（ロンドンドッグフェスタ）2026 in東京ビッグサイト
開催日時：2026年6月21日（日）10:00～17:00（予定）
会場：東京ビッグサイト 東展示棟 東8ホール
住所：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1
駐車場：会場内駐車場あり
入場料：前売り1,650円・当日券3,000円・小学生以下660円・3歳以下無料
愛犬同伴：ペット同伴OK（参加規約をご確認ください）
主催：LONDON DOG FESTIVAL 運営委員会
詳細ページ：https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/(https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/)
■ チケット情報
前売りチケットは現在販売中です。ご購入はこちらから。
チケット購入ページ：https://tokyo-dogs.shop/(https://tokyo-dogs.shop/)
ランドローバー東京ベイ有明 / LAND ROVER 関連情報
公式サイト：ジャガー・ランドローバー東京ベイ有明(https://bcj-ariake.jp/)
お問い合わせ：CONTACT | ジャガー・ランドローバー東京ベイ有明(https://bcj-ariake.jp/contact)
Instagram（ランドローバー東京ベイ有明）：@jlr_tokyo_bay_ariake(https://www.instagram.com/jlr_tokyo_bay_ariake/)
Instagram（BCJapan認定中古車）：@bcjapan4571(https://www.instagram.com/bcjapan4571/)
株式会社東京DOGS/会社概要
代表取締役：松尾 邑仁
本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298
TEL：048-919-2958
MAIL：info@tokyo-dogs.com
事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業
公式サイト：https://tokyo-dogs.com/
Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/
YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs
取材・掲載に関するお問い合わせ先
株式会社東京DOGS ロンドンドッグフェスタ運営委員会
担当：[松尾 大]
TEL：080-7355-4520
MAIL：d.matsuo@tokyo-dogs.com
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当日の取材をご希望の場合は、事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。