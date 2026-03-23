トヨコン 健康経営優良法人2026『ネクストブライト1000』に認定　2020年から健康経営優良法人の認定を継続取得

健康経営優良法人2026（ネクストブライト1000）に認定

株式会社トヨコン

株式会社トヨコン（本社：愛知県豊川市、代表取締役社長：明石耕作）は、この度、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ネクストブライト1000））」に認定されました。

健康経営優良法人の中でも、特に優れた企業が 「ブライト500」、その次に評価の高い企業が 「ネクストブライト1000」 として選定されます。





今回の認定は、社員の健康保持・増進に向けた継続的な取り組みと、働きやすい職場環境づくりが評価されたものです。

当社では、社員が心身ともに健康でいきいきと働ける環境づくりを重要な経営課題の一つと位置づけ、健康づくりと仕事と生活の両立支援に取り組んでいます。

トヨコンの主な健康経営の取り組み

■健康保持・増進の取り組み

・年1回の健康診断およびストレスチェックの実施

・健康診断結果やストレスチェック、健康課題に関するアンケートの集計・分析

・健康をテーマとした情報発信

・社員が自ら健康目標を設定し取り組む「健康ゆるサポート」の実施

・ヘルスケア支援金制度の導入

・スポーツイベントの開催

■仕事と家庭の両立の支援

・短時間勤務（短日勤務）制度の拡充

・時間単位での有給休暇取得制度

・在宅勤務制度の導入

・育児・介護など家庭の事情に対応できるファミリーサポート休暇制度の導入



これらの取り組みを通じて、社員が安心して働き続けられる職場環境の整備を進めています。

【代表取締役社長 コメント】

この度、当社は「健康経営優良法人2026（ネクストブライト1000）」に認定されました。

この取り組みは、長年当社を支えてくれている社員の皆さんが、いつまでも元気で気持ちよく働き続けられるように、会社として何ができるかを考えたことから始まりました。

今回の認定は、管理部門のサポートのもと、健康を意識するきっかけとなるさまざまなイベントや取り組みを通じて、社員の皆さんに健康への意識を持っていただける環境づくりを進めてきた成果だと感じています。

これに満足することなく、私たち経営陣も「健康経営は経営戦略である」という思いのもと、社員一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組める環境づくりをさらに進めていきます。

次のステージも見えてきました。これからも健康に留意し、明るく元気な会社を皆さんと一緒につくっていきたいと思います。

今後とも健康経営へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

株式会社トヨコン

代表取締役社長 明石耕作

今後の展望

トヨコンでは今後も健康経営の取り組みを継続し、社員の健康保持・増進と働きやすい職場環境づくりを通じて、持続的に成長できる企業を目指していきます。