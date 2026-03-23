堀江貴文氏が仕掛ける「AI版令和の虎」にLIFEFUND代表白都卓磨が出演

■令和の虎が、AIビジネス特化でアップデート

株式会社LIFEFUNDAI版令和の虎に株式会社LIFEFUND代表取締役白都卓磨が出演した（画像中央）

2026年3月16日、堀江貴文氏（ホリエモン）が仕掛けるYouTube番組『AI版令和の虎』が始動した。「AIを使いたいけど何もわからない」「自社にAIを入れたいけど助けてほしい」--そんな志願者がプレゼンを行い、堀江氏をはじめとする虎たちが支援するかどうかをジャッジする番組だ。

本家の令和の虎と異なるのは、お金を積むのではなく、ホリエモンAI学校が1年間のAIコンサル（通常1,200万円相当）を無償提供するかどうかを判断するという点。AIが得意な会社よりも、旧来型の業務スタイルの会社がAIで劇的に変わっていくビフォーアフターこそが、この番組の醍醐味だ。堀江貴文氏を含む5人の虎によるジャッジで「ALL」が出れば、その権利を勝ち取ることができる。

▼ 番組概要はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=Qevwh1dAwKs

■第1回：「美容医療の麻酔関連死亡事故をAIの力でゼロにする」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Qevwh1dAwKs ]

記念すべき第1回に登場した志願者のテーマは、美容医療における麻酔関連の死亡事故をAIの力でゼロにするというもの。麻酔専門医としてのキャリアを持つ志願者が、社会課題と事業構想を熱くぶつける内容となっている。堀江貴文氏や弊社代表白都の反応も含め、続きはYouTubeで無料公開中だ。

▼ 第1回はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=M2moDw2XEa4

■虎の一人として、LIFEFUND代表・白都卓磨も参加

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=M2moDw2XEa4 ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=PEB2fPpE2m0 ]

今回の虎メンバーの一人には、株式会社LIFEFUND代表取締役・白都卓磨も名を連ねた。静岡県浜松市を拠点に年間100棟弱・年商約27億円規模の建築・住宅事業を手がける経営者だ。

【出演の背景と思い】

建築業界は長らく「きつい・汚い・危険」という3Kのイメージがつきまとってきた。しかし白都は、この現実をAIで塗り替えられると確信している。「アナログな業界だからこそ、AIで劇的に変わることができる」--これは堀江貴文氏との対談でも意見が完全に一致した言葉だ。

今、建築業界では人手不足とコスト高騰が深刻化し、多くの工務店が「市場からの退場」という現実に直面している。白都はこの危機に対し、「AIを活用しない選択は、ゆるやかな倒産を選ぶことと同じ意味だ」と言い切る。自社での実践を経て確信したその言葉は、業界経営者への啓蒙活動として各種セミナー・講演に結実している。

今回、AI版令和の虎に虎として参加したのも、建築業界のAI変革を社会に発信するという使命感と、AIには業界を変革させるほどの力があると確信しているからだ。

建築業界へのAI浸透を使命とするLIFEFUND代表・白都卓磨

【実績】

・1988年静岡県浜松市生まれ。地元大手ビルダーで現場監督・設計を経験後、2011年に独立創業。

・新築住宅事業、不動産事業・相続事業など、住に関するインフラの構築を行っている。

・社員数62名、年間114棟の施工実績。

・年商27.1億円超（2025年）。創業から約10年で売上高13倍・粗利11倍を達成

・ホリエモンAI学校株式会社とフランチャイズ契約を締結し、建築業界特化の「ホリエモンAI学校 建築校」を開校・経営

・建築業界向けAI実践事例プラットフォームを独自開発・提供

・「建築AI経営研究会」を主宰。第1回では参加企業の6割が即入会、第3回（2026年3月30日・東京京橋）はすでに120社超が申込

・建築業界大手メディアやDX企業が主催するセミナー等に多数登壇。全国の住宅経営者コミュニティでも講演実績多数

・住宅産業新聞やリフォーム産業新聞などの業界新聞や、施工の神様、＠DIME等のwebメディアにも多数掲載

【メディア掲載事例（外部リンク）】

・施工の神様『現役工務店がホリエモンAI学校「建築校」を開校。「建築AI経営研究会」も発足へ』

https://sekokan-navi.jp/magazine/83907

・施工の神様『工務店経営を「一人当たり売上7,000万円」へ。”市場からの退場”を防ぐために、組織にAIを浸透させる5ステップとは？』

https://sekokan-navi.jp/magazine/84498

・リフォーム産業新聞『工務店が「ホリエモンAI学校建築校」開校、AI活用ノウハウを提供』

https://www.reform-online.jp/interview/67866.php

・社長名鑑『新築から相続まで幅広い事業を展開 住まいの課題をワンストップで解決する建設会社の目指す未来とは』

https://shachomeikan.jp/industry_article/4855

■建築業界でAIを使いこなしたい方へ

AIが医療・建築など業界を問わずビジネスの現場に入り込みつつある今、ホリエモンAI学校では建築業界に特化した「建築校」を運営している。現場でいますぐ使えるAI活用カリキュラムを提供しており、工務店や建築会社の経営者・現場担当者に広く利用されている。

建築業界に特化したホリエモンAI学校「建築校」を運営

▼ ホリエモンAI学校 建築校

https://kenchiku-ai.com/(https://kenchiku-ai.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

会社紹介

会社名：株式会社LIFEUFND

代表者：代表取締役 白都卓磨

設 立：2000年（2023年に現社名へ変更）

所在地：静岡県浜松市中央区鴨江三丁目70番23号

売上高：27.1億円（2025年実績）

社員数：62名（2025年12月）

事業内容：注文住宅（ARRCH、PG HOUSE）、不動産、相続コンサルティング、AI教育事業ほか

URL：https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

「建築業界のAI浸透を推進中！」

ホリエモンAI学校建築校や株式会社LIFEFUND、弊社代表白都卓磨に関する

メディア関係者様の取材をお待ちしております。

株式会社LIFEFUND

https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

■場所：〒432-8023 静岡県浜松市鴨江3丁目70番23号

■連絡先：PR担当：石野 pr.lifefund@gmail.com