〈イベントレポート〉女性活躍推進サービス“Fellne”国際女性デーイベント「FellneFES2026」開催

株式会社 オカモトヤ

株式会社オカモトヤ（東京都港区虎ノ門2-6-1虎ノ門ステーションタワー9階 代表取締役社長：鈴木美樹子）は、2026年3月6日、自社ライブオフィス「Palette」にて、第3回「FellneFES2026」を開催しました。本イベントは、「展示しない展示会」をコンセプトに、女性の健康課題とこれからの働き方を“体験”を通して考える場として実施。制度対応が求められる今、企業にとって必要なのは「理解」だけでなく「具体的なアクション」であるという背景のもと企画されました。

当日は企業の人事・総務担当者や経営者など約130名が来場。満足度は98％と非常に高く、

「楽しかった」「有意義だった」という声が多く寄せられました。

・イベント開催の背景

虎ノ門の観光大使もイベント参加 左：オカモトヤ代表 鈴木美樹子 右：虎ノ門観光大使 カモ虎課長

近年、女性活躍推進の流れの中で、企業にはより具体的な対応がもとめられています。特に、月経・更年期・不妊治療といった「女性特有の健康課題」への配慮は、制度としても整備が進みつつあります。

一方で現場では、「重要性は理解しているが、具体的に何をすればよいかわからない」「取り組みが一部にとどまり、組織全体に広がらない」といった声も多く、理解から実行へのギャップが課題となっています。

また、働き方多様化が進む中で、心理的安全性やコミュニケーションの質といった“目に見えにくい要素”が、組織の生産性や持続性に大きく影響する事も明らかになってきました。こうした背景を受け、

本イベントは単なる情報提供ではなく、「体験を通じて気づき、行動に繋げる場」として企画されました。企業が自社の課題に向き合い、具体的な一歩を持ち帰ることを目的として、従来のイベントとは異なり、商品やサービスを並べるブースは無く、バイアス体験やワークショップ、ボードゲーム等、参加者同士の対話や気づきを促すコンテンツを中心に構成されました。

【参加者の声ー具体的な気づきや手応えの声が寄せられました】

お客様：ワークショップを通じて、初対面同士でも自然に会話が生まれる設計に驚きました。共通の話題がなくてもコミュニケーションが成立する体験から、「場のつくり方」次第で組織の関係性は変わると実感しました。

お客様：働く時間は人生の大部分を占めるからこそ、職場における心理的安全性の確保は重要だと考えています。本イベントでは、

その重要性を再認識すると同時に、明日から実践できる具体的なアイデアまで落とし込まれており、自社での取り組みを考えるきっかけになりました。

個人の意識や努力に依存しがちな「心理的安全性」を、“場の設計”によって生み出すという視点は、多くの企業にとって新たな示唆となりました。

・イベント当日の様子

今年は特に、ワークショップやセミナーの比重を高め、「自社に持ち帰れるアクション」にまで落とし込む設計としました。

子宮頸がんワクチンセミナーの様子

【セミナーの様子】

健康・キャリア・働き方のヒントをテーマに、

子宮頸がんワクチンのセミナー、AI活用講座を開催。

HPVワクチンセミナー/講師：今野 良氏

助活！AIセミナー/講師：久保田 裕佳氏・松山 利基氏

LEGOワークショップの様子

【バイアス体験】

LEGO(R)SERIOUS PLAY(R)メソッドと教材を活用し、多様性に触れ、自分の考えを語ることでチームビルディングに繋げていくワークショップを提供

福利厚生を活用したワークショップの体験

【Cafe for U】

福利厚生にで導入できる、コーヒーマシンやライブラリーの活用例として、選書をし本を読み、語り合うことで自身の価値観の再発見、

他社理解、コミュニケーション力の向上に繋げていきました。

ヨガ講師によるワークショップ

【めぐり改善ワークショップ】

アツギ株式会社による、オフィスで出来るチェアヨガのワークショップを開催。隙間時間に体をほぐし心身のリフレッシュ法をご紹介

【その他体験＆ワークショップ】

自社の取り組みをレシピ化した「Choose…」小豆カイロつくり

会場では、実際の自社の取り組みをレシピ形式で持ち帰ることができる「Choose..」コンテンツを新たにリリースし展開。企業規模や業種を問わず実践可能な施策を提示することで、参加者が「自社でもできる一歩」を具体的にイメージできる設計となっています。

また、イベント内では社内コミュニケーションや心理的安全性の向上につながるアイデアやものつくりワークショップやセミナーも紹介しました。

・FellneFESの先へースポーツ・教育現場への広がり

翌3月7日には、一般社団法人福知山ユナイテッドの女子アスリート応援プロジェクト「Bloomine」に参加。株式会社wagamamaと共同でブースを出展しました。スポーツに取り組む子どもたちへ「もしもの時のお守りポーチ」を配布し、体調の変化に気づくこと、そして周囲の大人がそれを支える重要性を伝えました。当日は、元サッカー女子日本代表の澤穂希選手、元バレーボール日本代表の竹下佳江選手を迎え、女子アスリートや保護者、指導者へ向けたメッセージも発信。働く環境だけでなく、スポーツや教育の現場にも共通する課題として、女性の健康と向き合う必要性が共有されました。

・Fellneが目指す未来

お守りポーチの説明と配布の様子

Fellneが目指すのは、制度や施策の導入にとどまらず、それらが“当たり前に機能する文化”を社会に根づかせることです。女性の健康課題は、個人が抱えるものではなく、組織や社会全体で支えるべきテーマへと変化しています。

しかし現場では、重要性は理解されていても、「自社にとって何が課題なのか」「どこから着手すべきか」が明確になっていないケースも多く見られます。

イベントでは、体験や対話を通じて参加者自身が自社の状況に置き換えながら考えることで、漠然としていた課題を言語化し、整理するプロセスを提供します。さらに、その課題に対して「何から始めるか」という具体的なアクションまでを持ち帰れる設計としています。

また、Fellneで扱うテーマは女性活躍や健康課題にとどまりません。コミュニケーション不足や心理的安全性、組織内の関係性といった、多くの企業に共通する本質的な課題にもつながっています。

そして、それらの課題は制度や意識だけで解決するものではなく、働く環境や空間のあり方とも密接に関係しています。

人が安心して過ごせる空間、自然に会話が生まれるレイアウト、体調や多様性に配慮された設備、こうした要素が組織文化を支える土台となります。

Fellneは、課題の気づきからアクションの検討、さらに環境や空間の改善といった具体的な実装までを一体で捉え、企業の働き方そのものをアップデートしていくことを目指しています。

女性の健康課題をきっかけとして、組織全体の在り方を見直し、働き方や空間、文化を再設計していく

--Fellneはその変化の起点となる場やサービスの提供をし続けていきます。

・Fellne について

フェムアクションの選択肢を増やすこと、フェムアクション実施のハードルを下げることを通して、社会全体のフェムアクションを増やすことを目指す事業です。フェムアクションとは、 女性活躍推進やフェムテックなど、女性のQOL向上につながる取組みの総称です。

あらゆる企業が女性活躍推進に関する取組みを迫られる中、オカモトヤは中小企業のパートナーとして、それらの取り組みに必要な情報と選択肢の提供をサポートしてまいります。（Fellne： https://fellne.net ）

・会社概要

企業名：株式会社オカモトヤ

代表者：代表取締役 鈴木美樹子

本社所在地：東京都港区虎ノ門２-６-１

虎ノ門ヒルズステーションタワー９F

設立：1912年6月２日

事業内容：オフィス構築業務・ICT構築・保守サービス業務、文具事務用品販売・印刷事業

コーポレートサイト：

https://www.okamotoya.com/