【首都圏エリアの店舗網をさらに拡大】ブランドリユース「BRING」、神奈川県初の常設店舗となる「横浜ビブレ店」を3月27日（金）にグランドオープン

株式会社STAYGOLD

ブランドリユース事業を展開する株式会社STAYGOLD（本社：東京都品川区、代表取締役社長：柏村淳司）は、当社が運営するブランドリユースショップ「BRING（ブリング）」の神奈川県初となる常設店舗「BRING 横浜ビブレ店」を、2026年3月27日（金）にグランドオープンいたします。

横浜エリアの中核施設「横浜ビブレ」への進出は、先日の「有楽町マルイ店」オープンに続く首都圏ドミナント戦略の重要拠点となります。これにより店舗ネットワークをさらに強固にし、次世代を担うユース層の獲得と、リユース市場における圧倒的なシェア拡大を加速させてまいります。

■ 次世代カルチャーの中心地・横浜へのドミナント展開と強力なシナジー

※店舗イメージ

これまでBRINGは、新宿・渋谷・表参道など都内の主要ファッションエリアを中心に、高付加価値商材の買取・販売において圧倒的なシェアと実績を築いてまいりました。今回、神奈川県最大の商業都市であり、独自のファッションカルチャーが根付く横浜エリアへ初進出することは、首都圏における当社の市場シェアをさらに拡大させるための重要なマイルストーンとなります。

出店先となる「横浜ビブレ」は、最新トレンドの発信地として、10代～30代の感度の高いユース層が集う横浜駅西口のランドマークです。このエリアの熱量高いニーズに応えるため、「BRING 横浜ビブレ店」では、エッジの効いたラグジュアリーストリートブランドや、Z世代・ミレニアル世代から絶大な支持を集めるクロムハーツなどのシルバージュエリー、入手困難なアーカイブピースを中心に、鮮度の高いラインナップを展開いたします。

自己表現への投資を惜しまないファッションコンシャスな層に対し、膨大なデータに基づく「最適な商材展開」と、熟練スタッフによる「真摯な対応」を掛け合わせることで、圧倒的なスピード感と満足度を伴う熱狂的なリユース体験を提供いたします。有楽町マルイ店（大人層・クワイエットラグジュアリー）とは異なる、BRINGが最も得意とするユースカルチャー領域において、神奈川エリアの次世代顧客の獲得とLTV（顧客生涯価値）の向上を強力に推進してまいります。

■ 落ち着いた空間に約1,200点のトレンドが集結。幅広い層が楽しめる店舗づくり

神奈川県初の常設店舗として満を持してオープンする「BRING 横浜ビブレ店」。熱量溢れるユースカルチャーの中心地にありながら、誰もがゆっくりとアイテムと向き合える「落ち着いた空間設計」を採用しています。ファッションコンシャスな層はもちろんのこと、リユースに初めて触れる方まで、幅広い層のお客様に心地よくお買い物を楽しんでいただける開かれた店舗づくりを意識しました。

最大の魅力は、膨大な流通データに裏打ちされた常時1,200点を超える圧倒的な商品数です。特に人気の高いシルバーアクセサリーは、エリア最大級となる約200点をラインナップ。重厚なヴィンテージから現代的なマスターピースまで、美術館のように洗練されたディスプレイで展開いたします。

この居心地の良い空間の中で、高度な専門知識と情熱を持ち合わせたスタッフが、一つひとつのアイテムの価値や背景にあるストーリーを丁寧にお伝えします。圧倒的な物量の中から「自分だけの1点」を探し出す高揚感と、スタッフとの誠実な対話が交差する、豊かで新しいリユース体験をご提供いたします。

オープンセール開催

横浜ビブレ店のオープンを記念し、期間限定の特別セールを開催。BRINGが厳選したハイエンドなブランドアイテムを、最大50%OFFの特別価格でご提供いたします。新店舗ならではの希少なラインナップを、ぜひこの機会にご体感ください。

<セール詳細>

・開催期間：2026年3月27日（金）～4月5日（日）

・内容：店内対象商品が最大50%OFF

・対象店舗：BRING 横浜ビブレ店

※一部対象外の商品がございます。詳細は店頭スタッフまでお問い合わせください。

■ BRINGについて

『BRING』は、膨大なデータに基づく「精緻な市場分析」と、高度な専門知識を持つ「人」の誠実な対応を掛け合わせたブランドリユースショップです。 データで最新トレンドを捉えた最適な商品展開と、情熱あるスタッフの真摯なコミュニケーション。この両立が、圧倒的なスピード感と安心感を生み出しています。 単なる売買の場を超え、「人で選ばれるショップ」として、お客様に「また利用したい」と思っていただける豊かなリユース体験を提供し続けています。

■店舗情報

店舗名：BRING 横浜ビブレ店

住所：〒220-8577 神奈川県横浜市西区南幸２丁目１５－１３ 横浜ビブレ1階 108区画

最寄り駅：横浜駅西口より徒歩5分

営業時間：平日：11:00～21:00 土日祝：10:00～21:00

定休日：施設休業日に準ずる

取り扱い商品：ブランドバッグ・衣料・宝石・時計

取り扱い点数：1,200点以上

■企業としての想い

株式会社STAYGOLDは、「NEXT REUSE CULTURE（次のリユース文化）」を掲げ、単なる循環型経済の一翼に留まらず、人々のライフスタイルや価値観そのものに新たな選択肢を提示する存在でありたいと考えています。

「信頼されるリユースのパートナー」として、スピード感ある対応、期待を超えるホスピタリティ、そして常に新鮮で刺激的なラインナップを追求。リユースをより身近で愉しい選択肢にするために、これからも“単なる中古品”ではない、価値ある「次の一着・一点」との出会いをお届けしてまいります。

■株式会社STAYGOLD 会社概要

社名：株式会社 STAYGOLD

代表：代表取締役社長 柏村淳司

本社所在地：東京都品川区東五反田2丁目22-9 住友不動産大崎ツインビル 西館 3・4F

電話番号： 03-6427-1153

URL：https://www.staygold-sg.com/

設立年：2014年4月14日

従業員数：500名（2025年4月時点）

資本金：9,000万円

事業内容：リユース買取卸売・小売事業

■自社サービスサイト

▶ BRING｜https://kaitorisatei.info/

▶︎ ブラリバ｜https://brandrevalue.com/

▶︎ 自社ECサイト WASTE_NOT by BRING ｜https://wastenot-official.com/

■自社サービスサイト

▶ BRING｜https://kaitorisatei.info/

▶︎ ブラリバ｜https://brandrevalue.com/

▶︎ 自社ECサイト WASTE_NOT by BRING ｜https://wastenot-official.com/

■自社メディア

▶︎ BRING WARDROBE NEWS

アパレル、シルバーアクセサリーなどの買取・販売専門店「BRING」のスタッフがお届けする総合メディアサイト

URL：https://kaitorisatei.info/bwn/

▶︎ Revalue News Media

時計、ジュエリー、バッグなどの買

URL：https://brandrevalue.com/rnm/

＜お問合わせ＞

株式会社STAYGOLD 広報担当

TEL：070-8823-4881 / FAX：03-3406-7558

E-Mail：press@staygold-sg.com