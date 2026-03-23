毎月40時間の写真整理が、撮るだけでゼロに。AIが手書き・プリントを自動読取し工種ごとに分類、写真帳をワンクリック生成する「写真台帳AI」β版を公開

株式会社NITACO

株式会社NITACO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新田 顕大）は、工事写真をアップロードするだけで黒板情報をAIが自動読取し、工種・部位ごとに分類したうえで写真帳をワンクリックで生成する建設業特化の写真管理システム「写真台帳AI(https://tsukunobi.com/ai/shashin-daicho-ai)」のβ版を本日公開いたしました。手書き黒板・電子黒板・プリント黒板のすべてに対応し、読取精度97%以上で工事名・工種・撮影箇所を自動判別。1,000枚超の写真もAIが数分で分類し、撮り漏れをマトリクスで自動検知します。Excel・PDF形式での出力に対応し、従来手作業で毎月40時間以上を費やしていた写真帳作成業務を最大80%削減します。即日利用で開始いただけます。

■ 開発背景

建設業の工事写真管理は、いまだに「撮って、選んで、貼って、書く」の手作業が主流です。現場監督が1日に撮影する写真は平均50～100枚。1現場で数千枚に達する写真を、工種・部位・撮影日ごとにフォルダ分けし、1枚ずつExcelの台帳テンプレートに貼り付け、黒板に書かれた情報を目視で転記する。この作業に現場監督1人あたり月20～40時間が費やされており、複数現場を掛け持ちする場合は夜間・休日の事務作業が常態化しています。人手不足が加速する中、「写真を撮るだけで台帳が完成する」仕組みがなければ、現場監督の負担は増え続ける一方です。この課題を根本から解決するため、本サービスを開発しました。

■ サービス概要

写真台帳AIは、工事写真をアップロードするだけで、黒板情報をAIが自動読取し、工種・部位ごとに分類したうえで、写真帳をワンクリックで生成する建設業特化のクラウド型写真管理システムです。

現場で撮影した写真をスマートフォンやPCからアップロードすると、AIが写真内の黒板を自動検出し、工事名・工種・部位・撮影日・施工者名などの情報を読み取ります。読み取った情報をもとに写真を工種別・部位別に自動分類し、未撮影の工種をマトリクスで可視化。レイアウトを選択してワンクリックするだけで、国土交通省の基準に準拠した写真帳がExcel・PDF形式で出力されます。協力業者との写真共有リンク機能も搭載しており、下請業者が撮影した写真も一元管理できます。

■ 3つの特徴

１. 黒板をAI読取 ── 手書き・プリント・電子黒板すべてに対応、精度97%以上

工事写真内の黒板をAIが自動検出し、工事名・工種・部位・撮影日・施工者名を読み取ります。手書き黒板・プリント黒板・電子黒板のすべてに対応しており、雨天や逆光で文字が読みにくい写真でも高精度で認識します。読取精度は97%以上。従来の目視転記で発生していた「工種の書き間違い」「日付の転記ミス」をゼロにします。ITに不慣れな現場監督でも、写真をアップロードするだけで使い始められます。



２. AI自動分類＋撮り漏れチェック ── 1,000枚超を数分で整理、未撮影をマトリクス検知

アップロードされた写真を、黒板情報をもとにAIが工種別・部位別に自動分類します。1,000枚を超える大量の写真でも数分で整理が完了。さらに、工種×部位のマトリクスを自動生成し、未撮影の組み合わせをハイライト表示することで、撮り漏れを工事完了前に発見できます。「竣工検査の直前に撮り漏れが発覚し、やり直し工事が発生する」という現場の悪夢を未然に防ぎます。



３. ワンクリック写真帳生成 ── レイアウト選択→Excel/PDF出力、協力業者共有リンク

分類が完了した写真から、レイアウトを選択してワンクリックするだけで、国土交通省基準に準拠した写真帳を自動生成します。1ページあたりの写真枚数（2枚・4枚・6枚）やタイトル・コメントの配置をテンプレートから選択可能。Excel・PDF形式で出力でき、そのまま発注者への提出資料として使用できます。協力業者向けの写真共有リンクを発行すれば、下請業者が撮影した写真もクラウド上で一元管理できます。

■ 料金・提供形態

初期費用不要で、即日利用を開始いただけます。料金プランの詳細はサービスサイトまたはお問い合わせにてご案内しております。

■ 会社概要

NITACOは「建設業界に100万人分の労働力を創る」をミッションに、『テクノロジー』と『BPO』を最大限活用して建設業界の労働力不足を解決するサービス提供を行っています。

建築・建設業界特化の業務代行サービスである『ツクノビBPO』、AIサービス群である『ツクノビAI』に加え、複業案件紹介サービスの『ツクノビワーク』や営業代行サービスの『ツクノビセールス』など、建築・建設業界の繁栄に貢献しております。