Z世代当事者がリアルなインサイトを発掘！Z世代特化のシンクタンクZ-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）が、当事者目線で熱量と文脈を解明する「Z世代調査研究メニュー」の提供を開始。

Fiom合同会社

Z世代に特化したクリエイティブカンパニーFiom合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：竹下洋平）は、2026年3月23日(月)にZ世代同世代目線による分析で新たなインサイトを発掘・探求するZ世代特化の次世代型シンクタンクZ-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）より、「Z世代調査研究メニュー」の提供を開始いたしました。

2030年には消費人口の約30%を占め、これからの社会や経済の中核を担う存在となるZ世代。

彼らの消費活動を促進するためには、単なる商品・サービスの提供や機能的価値のアピールにとどまらず、ブランドの背景にある価値観への深い「共感」を生み出すことが不可欠です。

しかし、多くの企業から「Z世代のリアルな感覚がわからない」「Z世代の顧客理解ができていない」「彼らの購買行動の背景が分析しきれない」といった切実な悩みが寄せられています。

Z世代の価値観が多様化・複雑化する中で、“Z世代っぽい”表現だけが先行した表面的な施策や、従来のマーケティング手法では、もはや彼らの心を動かすことはできなくなっています。

こうした企業とZ世代の間にある「感覚のズレ」を明確にし、共感を生む本質的なマーケティング戦略の基盤を提供するために、私たちFiomはZ世代に特化した次世代型シンクタンク「Z-SOZOKEN」から本調査研究メニューの提供に至りました。

サービス資料をダウンロードする :https://fiom-llc.studio.site/document/mQG_frHl

なぜ一般的なZ世代調査は失敗するのか？

企業がZ世代を知ろうとする際、一般的なZ世代調査に頼ることが多いですが、実はここに大きな落とし穴があります。

従来の調査は、30代～50代の非当事者リサーチャーが担当する「観察型リサーチ」に留まることがほとんどです。

アンケートやインタビューを大人の尺度や外側の事象から断定してしまうため、「なぜその行動に至ったのか」という背景の文脈が抜け落ち、結果として肌感覚のない表面的なアウトプットになってしまいます。企業が本当に知りたい「インサイト（人を動かす隠れた心理）」には、外からの観察だけでは決して辿り着けないのです。

そこでZ-SOZOKENでは、10代～20代のZ世代の当事者リサーチャーが直接担当する「当事者リサーチ」を実施します。

肌感覚のある当事者が、同じ目線で文脈や熱量を一緒に探索し、内側の深層心理まで入り込んでインサイトを発見。

リアルなZ世代起点で、ターゲットに深く刺さるコミュニケーション設計に活用できる実践的なマーケティング情報を提供いたします。

Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）ならではの3つの強み

１.Z世代当事者による「熱量の同期」

大人の尺度による外側からの「観察」ではなく、ターゲットと同じ時代を生きる当事者として「熱量の同期」を行います。企業の担当者には決して語らない、親しい友達にしか見せない微細な感情の揺れや、建前ではない本音を、同世代ならではの空気感で直接引き出します。

２.「文脈」に基づく意味付け

「〇〇が流行っている」という純粋な数値や事象の羅列ではなく、その裏にある「なぜ共感したのか」「なぜそれをシェアしたのか」という文脈を解明します。一過性のトレンドをただ追うのではなく、得られたインサイトを体系化し、貴社ブランドがZ世代から選ばれるための「必然性（イミ）」を定義します。

３.現場に直結する「実装力」

Z世代の調査を、分厚いだけの「報告書」で終わらせません。Z世代向けの企画制作やSNS運用を強みとするFiomだからこそ、調査結果をそのままクリエイティブ制作、ブランド開発、プロモーション施策などの現場で活用できる具体的な戦略に落とし込み、確実に「売上」や「熱狂」へと繋げる伴走支援を行います。

実績紹介１.：Z-SOZOKENによる独自調査（自社調査実績）

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Z-SOZOKENでは、常に最新のZ世代のカルチャーや心理を独自に研究し、レポートとして発信しています。当事者目線による数多くの独自の調査研究レポートを随時公開・蓄積しております。

これらの中から、当事者だからこそ引き出せた、リアルな数値データを含むインサイトの一部を抜粋してご紹介します。

・Z世代の「広告のリアル」に関する意識調査

全国のZ世代（18～24歳）253名を対象に調査を実施。大人が考えた表面的な若者向け広告に対し、実に61%のZ世代が「興ざめ」した経験を持ち、38%が即座に「スキップ・非表示」を選択していることが判明しました。また、情報の信頼度においては「企業の公式発信（23%）」に対し、「一般人の投稿（53%）」が2倍以上の支持を集める結果に。Z世代は「過剰な演技（56%）」や「ターゲットの違い（49%）」を敏感に察知するため 、作り込まれたクリエイティブよりも嘘のない当事者性のある発信が不可欠であることが数値からも明らかになりました。

・Z世代のデコ文化について

スクールバッグやスマホケースなどを装飾する「デコ文化」について調査した結果、デコ経験者は61%に上りました。その動機は単なるファッション以上に、「自己表現（65%）」や「モチベーション向上（45%）」にあり、さらに72%がデコることで「自己肯定感が上がる」と回答しています。既製品に自分だけの文脈を付与するプロセス自体が、令和のZ世代におけるアイデンティティ表現であり、メンタルケアとして機能している実態を解明しました。

実績紹介２.：Z世代当事者目線でインサイトを深掘りするリサーチ支援実績

Fiomはこれまで、表面的なアンケートでは見えない深層心理を紐解くため、定性的なインタビュー調査やワークショップを通じて、多様な企業のマーケティング戦略の基盤構築をご支援してまいりました。ただ「声」を集めるのではなく、企業の課題に合わせた独自の調査設計を行っています。

・コンバースジャパン株式会社様（グループインタビュー）

多様なセグメントのZ世代10名によるグループインタビューを実施しました 。ファッション感度（高い・普通）やブランド関心度（高い・低い）などのセグメントで区分し、事前の価値観テストを詳細に行うことで、バラエティに富んだ対象者をアサイン 。偏りのない多様で深度の高いリアルなインサイトの抽出を実現しました 。

・株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット様（グループインタビュー）

「疲れていて癒しを求めているZ世代」にフォーカスを当てたグループインタビュー（10名）を実施しました。実施の4日前から商品サンプルを使用してもらうことで関心度を高めた上で座談会を行い、入浴剤の消費行動から日常の「癒し」や「エモい・チルい」と感じる感覚までを深掘りし、深度の高いインサイトを抽出しました。

ご提供プランについて

単なる調査報告で終わらせず、貴社のマーケティング戦略やクリエイティブ制作に直結する独自の実践型リサーチパッケージをご用意いたしました。

Z世代のリアルなインサイトをどのようにビジネスへ実装していくか、目的やフェーズに合わせて最適なアプローチをお選びいただけます。

【Standard Menu】

・Z-SOZOKEN 市場調査プラン

仮説立案、調査設計から、定量的なアンケート調査（N=400）、定性的なインタビュー調査（N=8）を実施し、実態を紐解く調査レポート（50ページ程度）をオリジナルデザインで作成して納品します。

・Z-SOZOKEN インサイト研究プラン

市場調査の内容に加え、深層研究やインサイトの体系化、多角的な考察を盛り込んだハイエンドな研究レポート（60ページ程度）を作成。さらに、世の中ごと化するための統合PR支援（戦略設計・プレスリリース発信）までを一気通貫で伴走します。

【Single Menu】

・インタビュー調査プラン（定性調査による深層心理の把握）

ターゲットとなるZ世代を対象に、デプスインタビューやグループインタビューを実施。アンケートの数字だけでは見えない、行動の裏にある「本当の理由」や「リアルな熱量」をZ世代当事者ならではの空気感で引き出します。

・アンケート調査プラン（定量調査による市場規模・傾向の把握）

独自の仮説に基づき、全国規模での定量アンケート（N=400～）を実施。大人の尺度ではなく、Z世代特有の文脈や言葉遣いを踏まえた設問設計を行うことで、より精度の高い市場の傾向や実態を数値として可視化します。

・クリエイティブ調査プラン（既存クリエイティブのZ世代目線での評価・改善）

貴社が制作した広告クリエイティブや企画に対し、Z世代当事者がリアルな視点で評価。「違和感はないか」「スキップされないか」を検証し、ターゲットに自然と受け入れられ、共感を生む表現へのブラッシュアップを支援します。

※各プランの詳細・価格について

各プランの具体的な提供価格やスケジュール、納品物のイメージ等につきましては、【サービス資料内にて限定公開】しております。 貴社の課題に合わせたプランの選び方や、フルカスタマイズでのお見積りも承っております。まずはぜひ以下のリンクよりサービス資料をダウンロードして詳細をご確認いただくか、お気軽にお問い合わせください。

サービス資料をダウンロードする :https://fiom-llc.studio.site/document/mQG_frHl

Z世代への訴求にお悩みの方へ

弊社はメンバー全員がZ世代当事者で構成されたZ世代に特化したクリエイティブカンパニーです。

Z世代ならではの感性や同世代の視点を活かしたアプローチで、マーケティングリサーチ、戦略設計から企画立案、制作、運用までワンストップで統合的にご支援しております。

Z世代や若年層向けの企画制作マーケティング/ブランディングでお困りの方はお気軽にご相談ください。

https://fiom-llc.studio.site/contact

相談する :https://fiom-llc.studio.site/contact

「Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）」について

Z世代の創造性で未来を創る。Z世代特化の次世代型シンクタンク。

「Z-SOZOKEN」とはZ世代向けクリエイティブカンパニーFiom合同会社が運営しているZ世代同世代目線による分析で新たなインサイトを発掘、探求するZ世代特化の次世代型シンクタンクです。

Z世代の実態や価値観をZ世代当事者たちが様々な観点から把握・分析。

時代の最先端をゆくZ世代の未知なる文化を解き明かし、時代を切り開く新たな価値観を探求しております。

リアルZ世代起点でZ世代に届く共感を軸としたコミュニケーションやプロモーション設計に活用できる実践的なマーケティング情報を提供しています。

公式サイト：https://z-sozoken.studio.site

Fiom合同会社について

Z世代に特化したZ世代のクリエイティブカンパニー

メンバー全員がZ世代で構成されたZ世代に特化したクリエイティブカンパニー。

Z世代の創造性を基点としたZ世代目線のアプローチを実施。

Z世代向け広告コミュニケーション領域の上流設計から制作・運用まで実行支援する。

時代の最先端をゆくZ世代の感性を活かしたクリエイティブカンパニー。

社名：Fiom合同会社

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階

設立：2021年10月15日

代表：竹下洋平

HP：https://fiom-llc.studio.site

本件に関するお問い合わせ

メール info@fiomllc.com

お問い合わせフォーム https://fiom-llc.studio.site/contact