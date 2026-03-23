【SAITAMA KNØS UNITED】トヨタＬ＆Ｆ埼玉株式会社との2026シーズン「トップパートナー」契約更新のお知らせ

株式会社KONOSU CITY FOOTBALL CLUB

SAITAMA KNØS UNITED（代表取締役：長嶋 史弘 ）は、トヨタＬ＆Ｆ埼玉株式会社（本社：埼玉県鴻巣市、代表取締役社長：渡邉 高伸 様）と、2026シーズンのトップパートナー契約を継続・締結いたしましたことをお知らせいたします。

本パートナーシップにより、2026シーズンの公式戦ユニフォームの「左鎖骨部分」に、トヨタＬ＆Ｆ埼玉株式会社のコーポレートロゴが掲出されます。

■ パートナーシップの意義

物流のプロフェッショナルとして、現場の課題を「知恵」と「技術」で解決するトヨタＬ＆Ｆ埼玉株式会社様。その姿勢は、チーム一丸となって戦略的な勝利を目指すSAITAMA KNØS UNITEDのフィロソフィーと深く共鳴するものです。

昨シーズンに引き続き、埼玉県に根ざした両者が手を取り合うことで、地域社会の活性化とスポーツ文化のさらなる発展に寄与してまいります。

■ 2026シーズン ユニフォーム掲出イメージ

掲出箇所： 公式ユニフォーム 左鎖骨部分

デザイン： トヨタＬ＆Ｆ埼玉株式会社 コーポレートロゴ

■ トヨタＬ＆Ｆ埼玉株式会社 代表取締役社長 渡邉 高伸 様 コメント

「2026シーズンも、SAITAMA KNØS UNITEDのトップパートナーとして共に歩めることを大変嬉しく思います。結束力を武器に戦うチームの姿は、まさに私たちが目指す組織の理想形でもあります。新シーズンのKNØS UNITEDが、さらなる高みへと駆け上がることを全力で応援させていただきます。」

■ SAITAMA KNØS UNITED 取締役 高橋 悠 コメント

「トヨタＬ＆Ｆ埼玉株式会社様との絆を、2026シーズンも継続できることを誇りに思います。ユニフォームの左鎖骨という、選手の心臓に近い位置にロゴを掲げさせていただく重みを、チーム全員が自覚して戦います。地域に愛され、必要とされる存在であり続けるため、トヨタＬ＆Ｆ埼玉様と共に勝利を積み重ねてまいります。」

■ パートナー企業概要

【トヨタＬ＆Ｆ埼玉株式会社】

代表取締役：渡邉 高伸

所在地： 埼玉県鴻巣市箕田3378-1

事業内容：フォークリフトの販売・整備、物流ソリューション（省人化・無人化など）

公式サイト：https://www.toyota-lf-saitama.co.jp(https://www.toyota-lf-saitama.co.jp)