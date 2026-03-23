「採用一括かんりくん」、AI面接サービス「AI RECOMEN」とシステム連携を開始

HRクラウド株式会社

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮、以下 当社）は、提供する採用管理システム「採用一括かんりくん」において、株式会社アイエンターが提供するAI面接サービス「AI RECOMEN（エーアイレコメン）」とのシステム連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、「採用一括かんりくん」の管理画面上から「AI RECOMEN」による面接の案内や、AIによる評価結果・面接動画の確認がシームレスに行えるようになり、面接工程の大幅な効率化と評価基準の統一を実現します。

連携の背景

採用市場の激化に伴い、企業は多数の応募者への迅速な対応と、面接官のスキルに依存しない公平な見極めが求められています。

こうした課題の解決策として、AIが質問を投げかけ、回答を自動評価するAI面接ツールの導入が進んでいますが、従来の運用では「採用管理システム（ATS）」と「AI面接ツール」の間で、候補者情報の二重登録や結果データの転記といったアナログな手作業が発生していました。

そこで当社は、採用担当者の業務負荷を根本から削減するため、「採用一括かんりくん」と「AI RECOMEN」のシステム連携を実装いたしました。

本連携により実現すること

1. 受検案内の自動化と一元管理

「採用一括かんりくん」の画面上から、候補者に対して「AI RECOMEN」の面接URLを簡単に送信・案内することができます。

2. AIによる評価結果やデータをATSへ自動集約

候補者がAI面接を完了すると、その評価結果が「採用一括かんりくん」の候補者詳細画面に連携されます。回答内容の文字起こしデータや、「回答内容」「話し方」「姿勢」などのAI評価スコアを、応募者情報とあわせて確認・管理することが可能です。

3. 動画の視聴と社内共有の効率化

面接動画へのアクセスも「採用一括かんりくん」上から行うことができます。これにより、二次面接以降を担当する現場の面接官への情報共有がしやすくなり、採用判断における検討プロセスを支援します。

これにより、採用担当者はATS上で応募者情報とあわせて評価内容を把握しやすくなり、評価確認や情報管理にかかる工数の削減が期待されます。

「採用一括かんりくん」について

当社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS ）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

「AI RECOMEN」について

AI RECOMENは、求職者がスマートフォンやPCから24時間いつでも面接を受けられ、AIが表情・音声・回答内容を解析し、評価レポートを自動作成するAI面接ツールです。

面接日程の調整や一次面接の工数削減をサポートし、採用担当者が候補者の見極めや動機づけに注力しやすい環境を提供します。録画データは繰り返し確認でき、複数名での評価や選考基準の共有にも活用いただけます。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

株式会社アイエンターについて

会社名 ：株式会社アイエンター

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１２-１ 渋谷マークシティウェスト１３階

代表者 ：代表取締役社長 入江 恭広

設立 ：2004年9月

事業内容：AIソリューション/マリンテック/アプリ開発/クラウドインフラ構築/QA支援/AIプロダクト開発/デジタルマーケティング/RPA/ローコード構築支援

URL ：https://www.i-enter.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp