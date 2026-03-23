GUGA、「生成AI経営マスターアカデミー」運営のA&Sが企画・開発した講座を「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定

一般社団法人生成AI活用普及協会

生成AIを社会に実装し、産業の再構築を目指す一般社団法人生成AI活用普及協会（理事長：井畑 敏、所在地：東京都港区、以下：GUGA）は、時事通信出版局公認「生成AI経営マスターアカデミー」を運営している株式会社A&S（代表取締役：長澤 大輔、所在地：東京都渋谷区、以下：A&S）が企画・開発した「生成AIパスポート試験対策講座」を、生成AIリスクを予防する日本最大級（※）の資格試験「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定したことをお知らせいたします。

※2025年11月時点で発表されている生成AI関連の資格試験や検定の受験者数に基づく

■ 生成AIパスポートとは

生成AIパスポートは、生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験です。生成AIに関する基礎知識や動向、活用方法に加え、情報漏洩や権利侵害などの注意点まで網羅し、AI初心者が最低限押さえておきたいリテラシーを体系的に習得できます。本資格の提供を通じて、生成AIの安全な活用に必要なリテラシーを有する企業・人材を可視化し、日本社会におけるAIリテラシーの標準化を推進します。

https://guga.or.jp/generativeaiexam/

■ GUGAの認定機関制度について

GUGAでは、良質な生成AI関連サービスを可視化し、安全・安心なサービスを享受できる社会へと推進することを目的として、認定機関制度（以下：本制度）を設けています。生成AIが目覚ましい勢いで発展し続け、多くのサービスが提供されている中、生成AIを活用する個人や導入を検討する企業・団体においては「サービスのよしあしを判断することが難しい」「正しい情報を取得できているのか不安だ」といった課題を抱えている様子が見受けられます。このような課題に対し、生成AIに関連する教育・研修プログラムやガイドラインの作成、企業導入サポートなどのサービスについて、GUGAが所定の審査を行い、通過した企業を「認定機関」として認定する取り組みを行っています。

本制度において、この度、「生成AI経営マスターアカデミー」を運営するA&Sが企画・開発した「生成AIパスポート試験対策講座」を、「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定いたしました。学習中の疑問はLINEでご相談しながら、動画講義やオリジナル模擬試験を用いて学習できる内容になっています。

■ A&Sが提供する講座

名称：生成AIパスポート試験対策講座

講座形式：シラバスに準拠したWEB動画によるオンライン講座

講座時間：合計7時間30分（全5章ｘ90分）

講座内容：

・シラバスに準拠した模擬試験で理解度をチェック（ライブと動画視聴併用）

・各章ごとの模擬試験

・学習中の疑問はLINEで相談可能

・万が一不合格の場合でも、次回試験まで受講期間を無料延長できるサポート付き

詳細ページ：https://www.artandstrategy.co.jp/pro/generative-ai-passport-course/

※2026年3月25日（水）よりサービスの提供を開始いたします。

【株式会社A&Sについて】

株式会社A&Sは、Nintendo SwitchおよびSteam向けゲーム開発、各種システム開発、IT教育事業を展開するクリエイティブカンパニーです。いち早く生成AIの実務活用に取り組み、代表・長澤大輔の著書『ソロプレナーになる！生成AI起業バイブル』（時事通信出版局刊）を公式カリキュラムに採用した、時事通信出版局公認「生成AI経営マスターアカデミー」を運営しています。

同アカデミーでは、最新AIツールの具体的な操作方法から、業務効率化や経営戦略への実装プロセスまでを、ライブ配信と動画講座で体系的に提供。ITに不慣れな企業の実務担当者から、起業志望者、フリーランス、経営者まで、それぞれの立場とレベルに応じて実践的に学べる環境を整えています。

■ 会社概要

名称 ：株式会社A&S

設立日：2010年2月

所在地：東京都渋谷区本町3丁目41-12-103

代表者：代表取締役 長澤 大輔

URL ：https://www.artandstrategy.co.jp/

【生成AI活用普及協会（GUGA）について】

GUGAは、生成AIの社会実装を通じて産業の再構築を目指す、国内有数の生成AIプラットフォームです。生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験「生成AIパスポート」の提供や、生成AI時代の人的資本戦略に関する優れた実践事例を表彰する「GenAI HR Awards 2025」の開催、日本国内の企業・団体における生成AIの活用事例を収集した「生成AI活用事例データベース」の提供などに取り組んでいます。日本の未来を強くするために必要な生成AIインフラの企画・提供を、官公庁をはじめとする多くのステークホルダーの皆さまとともに推進しています。

■ 協会概要

名称 ：一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）

設立日：2023年5月10日

所在地：東京都港区新橋3-11-8-403

代表者：理事長 井畑 敏

URL ：https://guga.or.jp/