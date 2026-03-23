夜のひと笑い こう・いちえと2対1で話せるチャンス！『TRelly』購入者限定のオンライン個別トーク会をWithLIVEで開催決定！

株式会社WithLIVE

株式会社WithLIVE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大島 翼）が運営する、アーティストと1対1でライブトークが楽しめるオンラインイベントアプリ「WithLIVE（ウィズライブ）」にて、『TRelly』プロデューサーの夜のひと笑い・いちえによる購入者限定オンライン個別トーク会の開催が決定いたしました。今回はスペシャル企画として、夜のひと笑い・こうの参戦も決定！

今回の特典会は、2026/3/20（金）～2026/4/5（日）の期間中、TRelly公式オンラインショップにて期間限定販売（特典付き）商品をご購入いただいた方を対象としています。ご購入ごとに配布されるシリアルコードにより、こう・いちえと2対1でオンラインビデオ通話を通じて交流できる特別なイベントとなります。

「WithLIVE」は、アーティストやタレント、スポーツ選手がファンがオンラインでつながり、1対1のライブトークやライブ配信が行えるサービスです。いつ、どこにいても、スマートフォンやタブレットひとつで、アーティストとファンがコミュニケーションをはかれるオンラインイベントの開催が可能です。

WithLIVEは今後も、アーティストとファンの交流の場をオンライン上で提供してまいります。

『TRelly』購入者限定オンライン個別トーク会

■開催日程

2026年4月25日（土）・4月26日（日）開催予定

■内容

・オンライン個別トーク会

夜のひと笑い こう・いちえと2対1でのビデオ通話（約60秒間）

■対象商品

『TRelly』アイテムの下記2種

「Fluffy Mood Setup（Black／Gray／Pink）」

「Crystal Logo Setup（Black／L/Gray／Sax）」

※購入特典としてブレスレットとアクリルキーホルダーをお付けし、さらに希望者には2対1のオンライントーク特典をご用意します。

■対象期間

2026年3月20日（金）～2026年4月5日（日）

■参加条件

対象期間中、TRelly公式オンラインショップにて対象アイテムをご購入毎にシリアルコードを配布いたします。

■TRelly公式オンラインショップ

https://trelly.jp/

■参加人数

200名様

※対象アイテムは数に限りがあり、予定数に達し次第販売終了となります。

■夜のひと笑い オフィシャルYouTube： https://www.youtube.com/@Yorunohitowarai

WithLIVEについて

WithLIVEは、オンラインでアーティストやタレント、スポーツ選手がファンが1対1のコミュニケーションをはかれるライブトークアプリサービスの先駆けとして2018年10月に提供を開始、2019年1月に正式版アプリをリリースしました。

2020年8月には、独自の本人認証システムを備えセキュリティを強化した「WithLIVE Meet&Greet」をリリース。この新アプリでは次の参加者への画面切り替え時間が約2～3秒と業界最短を実現し、より安心安全でタイムロスやストレスが少ない快適なオンラインイベント環境を提供しています。11月からは2ショット撮影機能も実装されました。

【アプリ概要】

名 称 : WithLIVE（読み：ウィズライブ）

公式Twitter：https://twitter.com/withlive_app

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1435318006

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.withlive



※Appleは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Google Playは Google LLC の登録商標です。

【会社概要】

社名 : 株式会社WithLIVE（WithLIVE Inc.）

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町12-10 渋谷インフォスアネックス4・5・6階

役員 : 代表取締役 大島翼

設立 : 2016年11月4日

事業内容 ：WEBサービス、スマートフォンアプリの企画・開発

URL ：https://withlive.co.jp/

※株式会社WithLIVEは株式会社サイバー・バズの100%子会社です。