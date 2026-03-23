SWANS × 西武 源田壮亮選手とのサングラスアドバイザリー契約を更新

山本光学株式会社

産業安全用保護具・スポーツ用各種アイウエア・眼鏡・光学機器等を製造販売する山本光学株式会社（本社：大阪府東大阪市長堂３-２５-８ 代表取締役社長：山本直之）は、 プロ野球・埼玉西武ライオンズの源田壮亮選手と2026年1月1日付けで、2020年1月から7年目となるSWANSサングラス・アドバイザリー契約を更新いたしました。契約期間は、2026年1月1日から12月31日までの1年間となります。

SWANSと源田選手は、2020年にアドバイザリー契約を締結して以降、プレー中の視認性やフィット感について数多くのアドバイスをいただきながら、製品開発をともに進めてきました。

守備の名手である源田選手とともに開発したボールスポーツ用レンズ『ULTRA LENS for BALLSPORTS』は、眩しさを抑えながらプレーに必要な明るい視界を確保し、ボールの視認性向上に貢献。源田選手の確実な捕球をサポートしてきました。

なお、2020年に発売を開始した『ULTRA LENS for BALLSPORTS』は、現在では高校野球規定に対応したモデルや、ボーイズリーグ、ヤングリーグで承認されたモデルにも搭載されており、源田選手とともに積み上げてきた取り組みが、ジュニアからトップアスリートまで幅広いプレーヤーの視界を支えています。

山本光学は、これからも『Comfortable Safety（快適な安全）』を事業コンセプトに、源田選手の競技活動を視界の面からサポートするとともに、共同開発を通じて競技者の視界を支える製品づくりに取り組んでまいります。

特集記事

埼玉西武ライオンズ・源田壮亮選手が語る『意外と知らないサングラスのこと』埼玉西武ライオンズ・源田壮亮選手が語る『意外と知らないサングラスのこと』

当社公式サイトでは、源田選手にサングラスの必要性について語っていただいたインタビュー記事を掲載しています。

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会社概要

詳細を見る :https://swans.co.jp/feature/detail/15/https://prtimes.jp/a/?f=d30460-100-c50f7a1b40ab6de921ccde00e7bf0045.pdf山本光学株式会社

■所在地

本 社：〒577-0056大阪府東大阪市長堂3丁目25-8

TEL. 06-6783-0232(代表) FAX.06-6781-7320

東京支店：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル8階

TEL. 03-3868-5501(代表) FAX.03-3868-5502

■代表者

代表取締役社長 山本 直之

■創業

明治44年(1911年)

■事業内容

産業安全用保護具・スポーツ用各種アイウエア・眼鏡・光学機器等の製 造販売

■工場

大阪、兵庫(淡路島)、徳島



■ウェブサイト

山本光学公式サイト ：https://yamamoto-kogaku.co.jp

SWANS公式サイト：https://swans.co.jp

YAMAMOTO公式サイト：https://yk-yamamoto.co.jp