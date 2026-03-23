フォーエム、出版社や企業向け「Webメディア構築支援サービス」の提供を開始

株式会社フォーエム



株式会社フォーエム（代表取締役：綿本 和真、以下「当社」）は、出版社や企業向けにWebメディアの立ち上げを支援する「Webメディア構築支援サービス」の提供を開始しました。

本サービスでは、サイト構造設計やコンテンツ導線設計といったWebサイト構築に加え、広告・アフィリエイトなどの収益モデル設計までを一体で支援し、出版社および企業が保有するコンテンツ資産のデジタル展開と収益化をサポートします。

背景

近年、出版社やメディア企業では紙媒体の売上減少や広告市場の変化に伴い、Webメディアの収益化が重要な経営課題となっています。

また企業においても、SNSや広告だけでなく、自社メディアを通じてユーザーとの接点を持つ「オウンドメディア」の重要性が高まっています。

一方で、Webメディアを立ち上げる際には、従来のWeb制作のみでは、十分な収益化やメディアの成長につながらないケースも多く見られます。Webメディアを立ち上げる際には、以下のような複数の要素を統合的に設計する必要があります。

・サイト構造設計

・コンテンツ戦略

・広告マネタイズ設計

・アフィリエイト収益モデル

・SEOを踏まえたコンテンツ設計

こうした背景を受け、当社はこれまでのパブリッシャー支援の知見を活かし、サイト設計と収益モデル設計を統合したWebメディア構築支援サービスの提供を開始しました。

Webメディア構築支援サービスの概要

本サービスでは、メディアの立ち上げ段階から収益化・成長までを見据えた設計を行い、持続的に成長するメディア基盤の構築を支援します。出版社による新規Webメディアの立ち上げに加え、企業によるオウンドメディアやブランドメディアの構築にも対応しています。



主な支援内容は以下の通りです。





サイト構造設計・コンテンツ導線設計

ユーザーの検索行動やSNSでの情報接触を踏まえ、記事カテゴリー構造やコンテンツ導線を設計します。

これにより、ユーザーの回遊性を高め、メディア全体のトラフィック拡大や収益機会の創出につなげます。



広告マネタイズ設計

広告フォーマットや広告枠の設計を行い、アドネットワーク広告やPMP（Private Marketplace）などの広告収益の最大化を図ります。



アフィリエイト収益モデルの構築

メディアのテーマやコンテンツカテゴリーに合わせたアフィリエイト導線を設計し、成果報酬型収益の創出を支援します。



コンテンツ制作・配信支援

当社が制作するコマース記事を提供し、トラフィック獲得と収益化の両面を支援します。

今後の展開

当社は今後、本サービスを通じて、出版社による新規Webメディアの立ち上げや既存メディアのリニューアル、企業によるオウンドメディア構築、広告収益の最大化、アフィリエイト収益モデルの構築などを支援し、メディア事業の成長と収益基盤の強化を後押ししてまいります。

今後も広告ソリューションとコンテンツ戦略の両面から、パブリッシャーおよび企業の持続的な収益基盤の構築に貢献してまいります。





■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。EC・マーケティング・生産管理・物流などの領域で、11個のプラットフォームやソリューションを展開。プラットフォームとオペレーション支援を組み合わせた「BPaaS」（Business Process as a Service）モデルで提供することで、DX推進と業務の効率化・省人化を実現し、クライアントの事業成長に貢献します。東証グロース上場（証券コード：5027）。

会社名 ：AnyMind Group株式会社

設立 ：2016年4月

URL ：https://anymindgroup.com/ja/

所在地 ：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 ：代表取締役CEO 十河 宏輔

拠点 ：日本（東京・佐賀）、シンガポール、タイ（バンコク：2拠点）、ベトナム（ホーチミン・ハノイ）、インド（ムンバイ・デリー・バンガロール）、インドネシア（ジャカルタ・バンテン）、フィリピン、台湾、香港、マレーシア（クアラルンプール・プタリンジャヤ）、カンボジア、アラブ首長国連邦、上海、深セン、杭州、韓国、サウジアラビア

■フォーエムについて

株式会社フォーエム

所在地 ：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 ：代表取締役 綿本 和真

事業内容 ：メディアプロダクト事業／メディアパートナー事業／テクノロジー支援事業

URL ：https://corp.fourm.jp/