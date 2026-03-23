【ウェルカム買取査定ナビ】金（ゴールド）資産の売却に関するアンケート調査結果

■ウェルカム買取査定ナビとは？

東晶貿易株式会社

ウェルカム買取査定ナビは、買取を希望するすべての方に向けた、無料で利用できる【一括買取査定サービス】です。面倒な業者選びや交渉を一切せず、たった1回の申し込みで複数の優良買取業者から一斉に査定結果を受け取ることができます。

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■金（ゴールド）資産の売却に関するアンケート調査を行った背景

近年、金（ゴールド）の価格は上昇傾向が続いており、資産運用やインフレ対策の一環として注目を集めています。

一方で、「売却のタイミングが分からない」「どの業者に依頼すべきか迷う」といった声も多く、実際の行動に踏み切れない方も少なくありません。

そこで本調査では、金資産の保有状況や売却経験、売却意向などを明らかにし、ユーザーの実態を把握することを目的としました。

また、買取市場における課題やニーズを可視化することで、より安心して利用できる買取サービスの提供につなげていきます。

▼以下記事でも詳しくアンケート結果を掲載しています。

おすすめの金・貴金属買取業者！料金・サービス内容も詳しく紹介(https://welcome-kaitori.net/media/precious-metals-buyers/)

■調査概要

調査人数：2182人

調査期間：2026/3/1～2026/3/2

調査方法：インターネット調査（サーベロイド）

■金（ゴールド）資産の売却に関するアンケート調査

1、金（ゴールド）資産をお持ちですか？もしくは過去にお持ちだったことはありますか？

はい：382人

いいえ：1800人

アンケート結果を見ると、「金資産を保有したことがある」と回答した人は全体の一部にとどまり、まだ一般層への普及は限定的であることが分かります。

一方で、近年の金価格の高騰や資産防衛意識の高まりにより、今後は保有を検討する層の増加も期待されます。

特にインフレ対策や分散投資の観点から、金の注目度は徐々に高まっているといえるでしょう。

初心者でも始めやすい少額投資の普及が、今後の保有率を押し上げる可能性があります。

2、金（ゴールド）資産を売却したことはありますか？

売却したことがある：203人

売却したことはないが検討したことがある ：93 人

売却することを検討したこともない：86人

金資産を保有した経験がある人の中でも、「実際に売却したことがある」層が過半数を占めており、金が“保有するだけでなく売却して利益を得る資産”として活用されていることがうかがえます。

一方で、売却を検討したことがある層も一定数存在しており、価格動向を見ながらタイミングを伺う傾向も見受けられます。

金は相場の影響を受けやすいため、売却判断には慎重な姿勢が求められているといえるでしょう。

3、 金（ゴールド）資産を売却しない（現在も保有している）理由を教えてください

まだ価格が上がると思うため： 69人

売るタイミングが分からないため： 47人

思い出や愛着があるため： 44人

将来の資産として保有しておきたいため： 55人

売却手続きが面倒だと感じるため： 18人

信頼できる買取業者が分からないため： 19人

その他： 10人

「まだ価格が上がると思う」「将来の資産として保有したい」といった回答が多く、金を中長期的な資産として捉える傾向が強いことが分かります。

一方で、「売るタイミングが分からない」といった判断の難しさも売却をためらう要因となっています。

また、手続きの煩雑さや業者選びへの不安など、心理的ハードルも一定数存在しています。

こうした不安を解消する情報提供やサービスの充実が、今後の売却促進の鍵となりそうです。

4、 金（ゴールド）資産の買取相場がどのくらいになったら売却を検討しますか？（※純金での価格）

20,000円以下：6人

20,001円～22,000円以内：2人

22,001円～24,000円以内： 6人

24,001円～26,000円以内： 3人

26,001円～28,000円以内： 4人

28,001円～30,000円以内： 2人

30,001円～32,000円以内： 8人

32,001円～34,000円以内： 4人

34,001円～36,000円以内： 3人

36,0001円以上： 40人

価格に関係なく売却を検討する： 18票

その他： 18票

最も多かったのは「36,000円以上」と高値圏での売却を期待する回答であり、多くの人が“できるだけ高くなってから売りたい”という意識を持っていることが分かります。

現在の相場（約28,000円台）と比較しても、さらなる上昇を見込んで様子見する層が多い傾向です。

一方で「価格に関係なく売却を検討する」という現実的な判断をする層も一定数存在しています。

全体として、相場重視とタイミング重視の二極化が見られる結果といえるでしょう。

5、 金（ゴールド）資産を売却する際、査定は何社に依頼しましたか？

1社のみ：111人

2社：44人

3社以上：29人

査定したことはない：19人

その他：0人

「1社のみ」で査定を依頼した人が最も多く、比較を行わずに売却先を決めているケースが多いことが分かります。

一方で、2社以上に依頼している層も一定数おり、価格差を意識して慎重に比較する動きも見られます。金の買取価格は業者ごとに差が出やすいため、本来は複数社での比較が重要です。

こうした結果からも、一括査定などを活用した“比較の重要性”を啓蒙する余地があるといえるでしょう。

■まとめ

本調査から、金（ゴールド）は依然として「将来の資産」や「価格上昇を期待する投資対象」として保有されている一方で、売却のタイミングや業者選びに悩む人が多い実態が明らかになりました。

特に、価格がさらに上がることを期待して売却を控える傾向や、1社のみの査定で売却を決めてしまうケースも見受けられます。

こうした背景から、相場情報の把握や複数業者の比較が重要であることが再認識される結果となりました。

今後は、より安心・納得して売却できる環境づくりとともに、正しい情報提供の充実が求められるといえるでしょう。

■お問い合わせ

東晶貿易株式会社

〒106-6238 東京都港区六本木3-2-1

住友不動産六本木グランドタワー38F

TEL：03-6230-9978/FAX：03-6230-9083

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