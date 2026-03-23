「反社チェックヒートマップ」検索精度を向上　～ “誤ヒット（ノイズ）”を抑制し、確認すべきリスクの見極めを支援 ～

リスクモンスター株式会社

法人会員向けに与信管理クラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本太一）は、2026年3月15日に「反社チェックヒートマップ」における検索結果のノイズ除去精度を向上する機能改修を実施しましたので、お知らせいたします。

反社会的勢力（反社）・コンプライアンスチェック業務では、関連性の低い情報が混入することで、確認や精査に関する工数が増え、審査の滞留につながるケースがしばしば発生します。今回の改修では、「地理的関連性」が低い情報の混入を抑制するプロセスを追加しました。これにより、迅速かつ精度の高いコンプライアンスチェック業務の実現に貢献します。

イメージ図

◆改定のポイント ： 関連性の低い情報を減らし、判断を迅速化

反社・コンプライアンスチェックでは、新聞記事情報を確認する際、関連性が低い記事などの“ノイズ”となる情報が混入すると、「記事を開いて確認する工数」、「社内共有・上席への確認回数増加」、「審査の滞留」が発生し、業務量が増加する要因となります。

今回の改修により、検索対象者の会社所在地と記事内の事件発生場所が著しく離れているケースなど、地理的関連性が低い情報の混入を抑制することで、法人代表者や役員の特定精度が向上し、関連性の低い記事の排除が可能となりました。反社・コンプライアンスチェック業務に従事する担当者の確認工数を削減するとともに、組織の効率的な取引判断を支援します。

「反社チェックヒートマップ」とは

「反社チェックヒートマップ」は、取引先の商号・代表者・役員情報に基づいて、リスクモンスターが独自に収集したコンプライアンス関連データベースから自動検索し、反社会的勢力関連情報のほか、各種リスク情報を提示するサービスです。

取引先のコンプライアンスリスクをヒートマップ形式で可視化し、リスクがある場合には詳細情報もすぐに確認ができます。

特長1：社名検索だけで、商号・代表者・役員のリスク情報を自動検索

リスクモンスターが保有する独自データベースから、ニュース記事、訴訟、行政処分等の情報を自動検索し、対象情報を抽出して提供します。

特長2：リスクの所在が一目で分かるヒートマップ

4つの情報区分（反社警戒、事件事故、訴訟問題、行政処分） × 4つの法人・個人区分（商号、代表者、役員、グループ）の16マスでリスクの所在を表示します。重要性と該当件数に応じて色分けされ、クリックで詳細が確認できます。

特長3：アラームメール送信（※）

該当企業の反社・コンプライアンス情報に変化があった場合に、メールでお知らせします。

※別途、モニタリングサービスの登録が必要です

■料金（税抜）

・ e-与信ナビ取得時のオプション料金：500円／件

・ 反社チェックヒートマップ単独取得時：1,000円／件

■無料トライアル（最大10件）

導入前に運用イメージをご確認いただくため、最大10件まで検索できるお試しアカウントをご用意しています。

申込ページ：https://www.riskmonster.co.jp/inquire/monitor/

導入企業のコメント／一部抜粋

「社名検索だけで、幅広くリスク情報を確認できる」

・ 企業名検索だけで反社チェックが可能

・ セキュリティ不安、事件事故、訴訟問題、行政処分など、幅広いコンプライアンスリスク情報が網羅されている

・ 新規契約時に、検索結果データをバックオフィスへ連携し、契約判断が進めやすい

・ 信頼できる第三者情報として、社内の記録を残せるようになった

「ヒートマップで、どんなリスクがあるか一目で把握」

・ 圧倒的なスピード感でリスクの把握ができる

・ テキストだけでなく図で見えるため、判断がしやすい

・ クリックで詳細チェックもでき、時間とコストを大幅に削減できた

「与信判断と反社チェックを同時に確認できる」

・ 与信チェックと反社チェックを同時に確認できる

・ 審査プロセスの統一化に繋がり、取引開始までの意思決定がスピーディーになった

リスクモンスター株式会社

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業（定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」）やビジネスポータルサイト事業（グループウェアサービス等）、BPOサービス事業、海外事業（利墨（上海）商務信息咨詢有限公司）にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2025年12月末時点で14,799（内、与信管理サービス等8,158、ビジネスポータルサイト等3,027、教育事業等3,084、その他530）となっております。



【会社概要】

社名：リスクモンスター株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋2-16-5 RMGビル

代表取締役社長：藤本 太一

設立：2000年9月

上場区分：東証スタンダード市場（証券コード：3768）

HP：https://www.riskmonster.co.jp/