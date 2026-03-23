株式会社プロラボホールディングス、株式会社WellViと共同で新会社「株式会社PROLABO・COSMETICS」を設立

株式会社プロラボホールディングス

株式会社プロラボホールディングス（東京都港区、代表取締役会長 兼 CEO：佐々木広行 以下、当社）は、株式会社WellVi（東京都港区、代表取締役社長：久保田由花子 以下、WellVi）と共同で、化粧品事業を統括する新会社「株式会社PROLABO・COSMETICS（プロラボコスメティックス）」を設立したことをお知らせいたします。

当社はこれまで、“内面からの美しさが健康に繋がる”という価値のもと、インナービューティーのリーディングカンパニーとして事業を展開してまいりました。本新会社の設立により、アウタービューティー領域を本格的に強化し、「インナー・アウター統合型ビューティーケア」の実現を加速させてまいります。

■新会社設立の背景

本取り組みは、当社がインナービューティーを通じて人類の健康寿命の延伸を目指すうえで、アウタービューティー領域の強化が不可欠であるとの考えに基づくものです。

WellViは、美容サロンや美容クリニック向けのアウタービューティー商材を展開し、急速に支持を拡大している企業であり、スキンケアブランド『SHIYAKA』シリーズは、敏感肌・エイジングケア層を中心に高い評価を得ています。

一方、当社はインナービューティー領域において、全国30,000店以上、海外21カ国（地域）へと展開するなど強固な基盤を有するものの、アウタービューティー領域においてはさらなる強化の余地がありました。

このたびの新会社設立により、WellViの持つ商品開発力と当社のブランド力・販路を掛け合わせ、製品開発から流通、プロモーションに至るまでシナジーを創出してまいります。肌の健康維持と心身の健やかさを支え、「人類の健康寿命の延伸」への貢献を一層強化してまいります。

【新会社概要】

会社名 ：株式会社PROLABO・COSMETICS（プロラボコスメティックス）

所在地 ：東京都港区（予定）

資本金 ：1,000万円

事業内容：化粧品および美容関連商品の企画・開発・販売

■株式会社WellViについて

「美肌人口を増やす」ことを企業理念に掲げ、美容関連製品の企画・開発・販売を中心に、映像コンテンツ事業やコンサルティング事業も展開。

すべての人の肌とこころが輝き、いきいきとした毎日を過ごせるよう、幅広い価値提供に取り組んでいます。

代表取締役の久保田由花子氏は、大学卒業後にハワイで全米ヨガアライアンス認定インストラクター資格を取得し、海外にて予防医学やアーユルヴェーダを習得。その後、帰国して南青山にエステティックサロンを開業し、芸能人も通うサロンとして注目を集め、多くのメディアに出演。

こうした経験をもとに、美と健康の知見を活かした商品開発を手がけています。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社WellVi

代表者 ： 久保田 由花子

所在地 ： 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

設立 ： 2023年8月

事業内容： 美容関連製品の企画・開発・販売を中心に、

映像コンテンツ事業やコンサルティング事業を展開。

美容分野における幅広いソリューションを提供しています。

会社HP ： https://wellvi.co.jp/

■株式会社プロラボホールディングスについて

当社はインナービューティーを通じて“人類の健康寿命の延伸に貢献すること”を企業理念に掲げ、インナービューティーブランド「エステプロ・ラボ」の商品開発事業をはじめ、現在13の事業を展開しています。

当社が手掛けるインナービューティーブランド「エステプロ・ラボ」ブランドは、エステティックサロンを中心に国内で30,000店舗以上、また世界21ヵ国（地域）に展開するブランドです。商品は酵素ドリンク、サプリメント、美容ドリンクなど140種類以上。安全性・プロユースの品質・学術エビデンス・クリエイティビティの4つをポリシーに掲げ、結果にこだわった“本物の商品”のみをお届けしています。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社プロラボホールディングス

代表者 ： 佐々木 広行

所在地 ： 東京都港区三田 3-7-18 THE ITOYAMA TOWER 7F

設立 ： 2002年9月

資本金 ： 3,300万円

事業内容： 酵素ドリンク等のインナービューティー製品の製造・販売、

インナービューティサロン エステプロ・ラボの運営

ミトコンドリアおよびサーチュイン遺伝子（長寿遺伝子）の研究事業

睡眠に関する研究事業

会社HP ： https://prolabo.co.jp/

ブランド： https://www.esthepro-labo.com/

商品一覧： https://www.esthepro-labo.com/products/

▼エステプロ・ラボ公式SNS

Instagram ： https://www.instagram.com/estheprolabo_official/

Facebook ： https://www.facebook.com/estheprolabo

YouTube ： https://www.youtube.com/@estheprolabo_official

Tiktok ： https://www.tiktok.com/@estheprolabo_official