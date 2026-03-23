ガラパゴス、「AIR Design」をさくらインターネットに導入。CPAを維持したまま広告予算1.5倍へ拡大し、売上成長を実現

株式会社ガラパゴス

さくらインターネット株式会社がガラパゴスの「AIR Design」を導入し、P-MAX（Google広告）のクリエイティブ制作を強化した事例を公開しました。CPAを維持したまま広告予算を1.5倍に拡大し、レンタルサーバー事業の売上成長に大きく貢献しました。

さくらインターネット株式会社が抱えていた課題

デジタルインフラサービスを提供するさくらインターネット様は、以下のような課題を抱えていました。

- 単一PLによるターゲット別訴求の不足多様な顧客ニーズが存在するなか、これまで汎用的なLPを中心に展開していたため、ターゲット別に最適化された訴求へと発展させる余地がありました。- LP改善におけるPDCAサイクル加速の必要性単発のLP制作では、継続的な改善を行うための予算・リソース確保が難しい場面もあり、PDCAサイクルをより円滑に進める仕組みづくりが求められていました。- クリエイティブ制作体制の強化P-MAX導入においては、多様なクリエイティブ制作が必要となる一方で、社内体制のみで十分に対応しきれない部分があり、体制強化が課題として挙げられていました。

継続的なPDCAサイクルの構築と、P-MAXに対応するクリエイティブ制作体制の確立を目的に、「AIR Design」を導入しました。

「AIR Design」支援内容と効果

AIR Designで実施した施策は以下のとおりです。

▼実施施策

- 多様なターゲットニーズ別の動画広告とLPを展開。- 継続的な改善を前提としたサブスクリプション型のサービス体制で、LP改善のPDCAサイクルを構築。- 同社サービスの「さくらのクラウド」が「ガバメントクラウド整備のためのクラウドサービス」に条件付きで認定※されたことを機に、コーポレート訴求のブランディング動画を作成。※2025年度末までに技術要件をすべて満たすことを前提とした条件付きの認定

実施成果として、以下の改善が得られました。

▼実施成果

「AIR Design」とは

- ニーズ別の動画広告・LPによりP-MAXの配信面が最適化され、ユーザーリーチが大幅に拡大しました。- CPAを維持したまま広告予算を1.5倍に拡大することが可能になり、P-MAXからの売上が大幅に成長しました。- 「柔軟で温かみのある」というブランドイメージを深く理解した制作品質は、さくらインターネット様の社内でも高く評価されました。

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームがクライアントに伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて高い勝率が期待できるクリエイティブを制作します。独自開発のデータ活用ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

株式会社ガラパゴスについて

AIR Designについて :https://airdesign.ai/

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。業務特化型AI開発・活用支援サービス「Galapagos AI」と 広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

▼リンク

・株式会社ガラパゴス コーポレートサイト(https://glpgs.com/)

・株式会社ガラパゴス採用サイト(https://glpgs.com/recruit/)