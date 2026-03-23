Cambly Kids、Spring Saleを開始 - お子さまの英語学習を、今年いちばんお得なチャンスでスタート

Cambly, Inc.

オンライン英会話サービスを提供するCambly Inc.は、子ども向けオンライン英会話サービス「Cambly Kids」において、日本の保護者を対象に「Spring Sale」を開始しました。

本キャンペーンでは、ネイティブ講師とのマンツーマン英会話レッスンを、期間限定の特別料金で提供します。

本Spring Saleでは、12ヶ月プランが36%OFF、1レッスンあたり1,193円～で受講が可能です。

春は、お子さまの“はじめて”を後押しするタイミング

ご登録はこちら :https://www.cambly.com/kids/parent/subscribe?referralCode=spring26jpr&utm_id=200001327&utm_source=partnerships&utm_medium=prtimes_pressrelease&utm_campaign=JP_spring_prtimes_pressrelease_utmid.200001327_OWN

春は、新しい学びを始めるのに最適な季節です。

新学期や新しい環境のスタートに合わせて、「英語を話せるようになってほしい」と考える保護者の方も多いのではないでしょうか。

Cambly Kidsでは、ネイティブ講師との1対1のレッスンを通じて、英語を自然に使う力を育てます。机に向かう勉強ではなく、「会話」を通じて学ぶことで、英語への抵抗感をなくし、自信を持って話す力を身につけることができます。

今回のSpring Saleは、お子さまの英語学習を無理なくスタートできる、今年いちばんお得な機会です。

Cambly Kidsの特長

Cambly Kidsは、子ども向けに設計されたオンライン英会話サービスです。

- 👧👦 ネイティブ講師とのマンツーマンレッスン- 子どもが楽しめるカリキュラムとインタラクティブな教材- 🗣️ 自然な英語表現を身につけるスピーキング中心の学習

さらに、レッスンはすべて録画されるため、保護者の方が学習の様子を確認することも可能です。

お子さま一人ひとりのレベルやペースに合わせて進められるため、無理なく継続できる学習環境を提供します。

キャンペーン概要

英語を“できる”に変える、毎日の積み重ね

- 実施期間：2026年3月21日（土）～4月15日（水）- 割引内容：- - 12ヶ月プラン 36%OFF（最もお得）- - 3ヶ月プラン 20%OFF- 料金：1レッスンあたり 1,193円～- 対象サービス：Cambly Kidsご登録はこちら :https://www.cambly.com/kids/parent/subscribe?referralCode=spring26jpr&utm_id=200001327&utm_source=partnerships&utm_medium=prtimes_pressrelease&utm_campaign=JP_spring_prtimes_pressrelease_utmid.200001327_OWN

子どもの英語力は、「どれだけ話すか」で大きく変わります。

Cambly Kidsでは、ネイティブ講師との継続的な会話を通じて、英語を自然に理解し、使える力へと育てていきます。

英語を「勉強」としてではなく、「コミュニケーション」として楽しめること。

それが、長く続き、本当に身につく英語学習につながります。

この春、お子さまの未来につながる一歩を、Cambly Kidsで始めてみませんか。

Cambly Inc. について

Cambly Inc.は、「CAMBLY」および「CAMBLY KIDS」を提供する、アメリカ・サンフランシスコ発のEdTech企業です。2012年の設立以来、世界150カ国以上の英語学習者を支援しており、現在は100名以上のスタッフがグローバルに在籍しています。

提供サービス：

Camblyは「会話の力で、英語学習をもっと身近に。」をミッションに、ネイティブスピーカーの講師と英語学習者を結びつけ、AI技術を活用したパーソナライズ学習で、効果的な英語習得をサポートしています。

Cambly Kidsは、お子さま向けのオンライン英会話プラットフォームです。ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンを通じて、一人ひとりの学習スタイルに合わせた柔軟なカリキュラムで、「楽しく続く英語習慣」を育みます。

会社概要：

◎会社名：Cambly Inc.

◎日本マーケティング担当：小川 葉子

◎公式サイト：https://www.cambly.com

◎本プレスリリースに関するお問い合わせ先: jpcontact@cambly.com